09 сентября 2025 в 17:24

Одно решение Зеленского привело к массовым увольнениям среди молодежи

Украинцы до 22 лет начали массово увольняться и уезжать за границу

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинцы в возрасте от 18 до 22 лет массово увольняются ради выезда за границу по новым правилам, одобренным президентом Владимиром Зеленским, пишет издание New Voice. Наибольшую обеспокоенность эта тенденция вызывает у работодателей.

Журналисты приводят в пример компанию «Новая почта», где за 10 дней уволились 170 человек в указанной возрастной категории. При этом на работу были приняты 64 сотрудника, что означает чистый отток 106 работников.

В материале уточняется, что речь идет о последствиях официального разрешения выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно. При этом в течение всего периода военного положения в стране действовал запрет на выезд мужчин от 18 до 60 лет. Бизнес выражает опасения по поводу дальнейшего дефицита кадров.

Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко, комментируя новое правило, заявил, что украинское правительство создало себе проблемы. Он считает, что это решение усугубит демографическую ситуацию и осложнит мобилизационные усилия. Политик призвал сосредоточить все силы на мобилизации вместо создания дополнительных возможностей для отъезда молодежи.

Украина
увольнения
молодежь
отъезды
