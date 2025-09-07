«Выстрел себе в ногу»: в Раде озвучили новую проблему Украины Депутат Рады Костенко: Киев выпустил молодежь из страны и создал себе проблемы

Украинское правительство разрешило выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет, чем само себе создало проблемы, заявил в эфире YouTube-канала «Новый отсчет» депутат Верховной рады Украины Роман Костенко. Политик считает, что это решение усугубит демографическую ситуацию и осложнит мобилизационные усилия.

Я считаю, что это такой, знаете, выстрел из крупного калибра себе в ногу, — указал он.

Костенко призвал сосредоточить все силы на мобилизации вместо создания дополнительных возможностей для отъезда молодежи. Он подчеркнул, что разрешение на выезд приведет к массовой эмиграции молодых людей, которые вряд ли вернутся в страну. Эти последствия будут иметь долгое негативное действие.

Решение кабинета министров Украины, опубликованное в конце августа, разрешает выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. В течение всего периода военного положения действовал запрет на выезд мужчин от 18 до 60 лет.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов указал, что запрет на выезд мужчин был снят из-за страха перед внутренними протестами. По его мнению, данное решение продиктовано стремлением Киева избавиться от наиболее активной части общества, способной организовать массовые волнения.