Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 18:15

Футболист сборной России сравнил национальные команды Иордании и Катара

Футболист Воробьев: Иордания и Катар примерно одного уровня

Алексей Батраков (Россия) и Ассим Мадибо (Катар) в товарищеском матче по футболу между командами национальной сборной Катара и национальной сборной России Алексей Батраков (Россия) и Ассим Мадибо (Катар) в товарищеском матче по футболу между командами национальной сборной Катара и национальной сборной России Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий сборной России по футболу Дмитрий Воробьев в беседе с изданием Championat сравнил национальные команды Иордании и Катара. Игрок считает, что игра с Катаром россиянам удалась лучше, а коллективы находятся примерно на одном уровне.

Думаю, что мы просто лучше сыграли с Катаром, а не то что между соперниками есть разница. Катар и Иордания — примерно одного уровня, — заявил Воробьев.

Ранее российская сборная обыграла команду Катара в гостевом товарищеском матче со счетом 4:1. Игра прошла в Эр-Райяне на поле стадиона «Аль-Садд». Александр Головин открыл счет на 33-й минуте матча, после чего голами отличились Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук.

В товарищеском матче с Иорданией российские футболисты не победили иностранных коллег. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» в Москве и завершилась со счетом 0:0. При этом команда Иордании занимает 64-е место в рейтинге и является действующим вице-чемпионом Кубка Азии.

До этого экс-игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что сборная не должна быть местом для экспериментов. Он также отметил, что в национальную команду должны попадать только те, кто давно показывает высокий уровень.

Россия
футбол
Катар
Иордания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прилучный, новый роман, скандалы на съемках: как живет Кристина Асмус
В Израиле признались, кто разрешил Тель-Авиву бомбить Катар
Умер знаменитый советский кукловод
Военблогер Алехин пообещал прояснить ситуацию с отмыванием денег для ВС РФ
Президент Египта раскрыл, к чему привел израильский удар по Катару
В Госдуме пригрозили Европе мощным оружием России
Скандальное дело о зоогостинице будет расследоваться по-другому
Россиянам объяснили, почему фотографировать женщин в Турции опасно
«Получил, что хотел»: Зеленский признал победу Путина на Аляске
Эстонии пришлось отказаться от большого числа американского оружия
Эксперт по стилю перечислила главные тренды осенней обуви
«Выйди и проиграй»: тренер Хабиба раскрыл секрет победителя
Эксперт раскрыл главное условие для оживления авторынка в России
Директор ЗАЭС объяснил, к чему могут привести удары ВСУ
Собянин открыл в Москве новый мост Академика Королева
Ученые обнаружили новые генетические факторы развития диабета
«Кошелек» Зеленского вернулся на Украину после «командировки» в Европе
Слабослышащая женщина родила 11-го ребенка
Следователи разбираются в «оргии» с участием шестилетней девочки
Огненная метель и холод до -25? Погода в Москве в декабре: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.