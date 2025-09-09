Футболист сборной России сравнил национальные команды Иордании и Катара

Алексей Батраков (Россия) и Ассим Мадибо (Катар) в товарищеском матче по футболу между командами национальной сборной Катара и национальной сборной России

Нападающий сборной России по футболу Дмитрий Воробьев в беседе с изданием Championat сравнил национальные команды Иордании и Катара. Игрок считает, что игра с Катаром россиянам удалась лучше, а коллективы находятся примерно на одном уровне.

Думаю, что мы просто лучше сыграли с Катаром, а не то что между соперниками есть разница. Катар и Иордания — примерно одного уровня, — заявил Воробьев.

Ранее российская сборная обыграла команду Катара в гостевом товарищеском матче со счетом 4:1. Игра прошла в Эр-Райяне на поле стадиона «Аль-Садд». Александр Головин открыл счет на 33-й минуте матча, после чего голами отличились Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук.

В товарищеском матче с Иорданией российские футболисты не победили иностранных коллег. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» в Москве и завершилась со счетом 0:0. При этом команда Иордании занимает 64-е место в рейтинге и является действующим вице-чемпионом Кубка Азии.

До этого экс-игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что сборная не должна быть местом для экспериментов. Он также отметил, что в национальную команду должны попадать только те, кто давно показывает высокий уровень.