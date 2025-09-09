Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 16:21

В ЦАХАЛ заявили об ударе по верхушке руководства ХАМАС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Армия Израиля заявила, что ударила по верхушке руководства ХАМАС, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Отмечается, что операция была использована с применением ВВС.

ЦАХАЛ и ШАБАК, используя ВВС, недавно осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС, — сказано в сообщении.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала пять условий для немедленного прекращения огня в секторе Газа. Советник офиса главы еврейского государства Дмитрий Гендельман рассказал, что Тель-Авив требует освобождения всех заложников, разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора, обеспечения контроля над ним со стороны Израиля, а также формирования альтернативного гражданского управления.

Между тем министр иностранных дел Арабской Республики Бадр Абдельати заявил, что власти Египта не собираются принимать палестинцев на своей территории. Он назвал это красной линией, подчеркнув, что Египет ни за что не позволит этому произойти.

Ближний Восток
ЦАХАЛ
ХАМАС
Израиль
