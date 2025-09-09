Раскрыта судьба членов политбюро ХАМАС после удара по Дохе

Члены политбюро палестинского движения ХАМАС выжили после удара по катарской столице Дохе со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает телеканал Al Jazeera. Среди них был глава переговорной делегации и лидер движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя.
Делегация руководства движения ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайя спаслась, — говорится в публикации.
Ранее представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль нанес удар по членам политического бюро ХАМАС в Дохе. По его словам, атака затронула жилые здания и поставила под угрозу безопасность мирных жителей.
До этого Израиль ударил по многоэтажному зданию в западной части Газы, полностью разрушив его. По данным местной гражданской обороны, это часть операции против жилых домов, где проживают десятки тысяч палестинцев. В ответ армия Израиля заявила, что целью была инфраструктура ХАМАС, а перед ударом были приняты меры для снижения риска для мирных жителей.