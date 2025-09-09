Руководство ХАМАС отреагировало на удар Израиля по Катару Лидер ХАМАС подтвердил гибель высокопоставленных членов движения в Дохе

Несколько высокопоставленных членов движения ХАМАС погибли при израильском ударе по Дохе, заявил член политбюро движения Сухейль аль-Хинди в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. По его словам, жертвами атаки стали Хамам аль-Хайя, сын лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи, и член политбюро движения Джихад Лабад, а также «другие соратники».

В результате бомбардировки погибли Хамам Халиль аль-Хайя, сын видного лидера ХАМАС Халиля аль-Хайи, и Джихад Лабад, директор отделения движения в Газе, а также другие соратники, включая Абдуллу Абдул Вахида, Моамена Хассуну и Ахмеда Абдул Малика. Судьба остальных остается неизвестной, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что пять человек, включая лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайю, погибли в результате удара ВСС Израиля по Катару. Скончался также глава офиса политика.

До этого представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль совершил удар по членам политбюро ХАМАС в Дохе. Он отметил, что атака затронула жилые дома и создала угрозу для безопасности мирных жителей. Дипломат также отметил, что Катар категорически осуждает это «подлое нападение» и считает действия Израиля явным нарушением международного права.