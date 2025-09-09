Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 19:17

Раскрыто число погибших в результате удара ЦАХАЛ по Дохе

Al Araby: пять человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по Дохе

Машина скорой помощи в Катаре Машина скорой помощи в Катаре Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пять человек, включая лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейю, погибли в результате удара ВСС Израиля по Катару, сообщает Al Araby. Скончался также глава офиса политика.

В результате удара Израиля по Дохе погибли пять человек, в том числе лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя и глава его офиса, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что США одобрили проведение Израилем операции против руководителей палестинского движения ХАМАС в Катаре. Журналисты Jerusalem Post отметили, что американская администрация заранее знала о планах Тель-Авива и согласовала с ним подобные действия.

До этого представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль совершил удар по членам политбюро ХАМАС в Дохе. Он отметил, что атака затронула жилые дома и создала угрозу для безопасности мирных жителей. Дипломат также отметил, что Катар категорически осуждает это «подлое нападение» и считает действия Израиля явным нарушением международного права.

Ближний Восток
Израиль
ЦАХАЛ
ХАМАС
