09 сентября 2025 в 19:02

«Трусливое нападение»: в ОАЭ отреагировали на израильский удар по Катару

МИД ОАЭ резко осудил атаку Израиля на Катар, назвав ее трусливым нападением

Абдалла бен Заид Аль Нахайян Абдалла бен Заид Аль Нахайян Фото: Mohammad Abu Ghosh/XinHua/Global Look Press

Объединенные Арабские Эмираты осудили действия Израиля, нанесшего удар по руководству ХАМАС в Дохе. Министерство иностранных дел ОАЭ назвало атаку «вопиющим и трусливым нападением», передает ТАСС.

Заместитель главы правительства и министр иностранных дел шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян решительно осудил вопиющее и трусливое нападение Израиля на Государство Катар, — сказано в сообщении.

Он отметил, что израильская атака представляет собой вопиющее нарушение суверенитета Катара и грубое игнорирование норм международного права и Устава ООН. В заявлении говорится, что действия Израиля создают угрозу для безопасности и стабильности в регионе и за его пределами.

Ранее стало известно, что главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя погиб в результате удара ВВС Израиля по объекту на территории Катара. По предварительной информации, атака произошла во время проведения встречи, на которой делегация организации обсуждала мирное предложение, выдвинутое администрацией американского лидера Дональда Трампа.

