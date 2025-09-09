Мать арестовали после гибели сына от нападения аллигатора Американку арестовали после гибели сына от нападения аллигатора

Мать 12-летнего мальчика с особенностями развития, погибшего в результате нападения аллигатора в Новом Орлеане, арестована по обвинению в непредумышленном убийстве, пишет ABC News. По версии следствия, женщина в течение многих лет проявляла систематическую халатность.

Матери 12-летнего мальчика, погибшего в результате нападения аллигатора недалеко от его дома в Новом Орлеане в прошлом месяце, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве в связи с его смертью, — сказано в материале.

Тело мальчика нашли почти спустя две недели в лагуне рядом с домом. Следствие утверждает, что причиной смерти стали тупая травма и утопление, характерные для нападения аллигатора.

