Мать арестовали после гибели сына от нападения аллигатора

09 сентября 2025 в 20:00

Американку арестовали после гибели сына от нападения аллигатора

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мать 12-летнего мальчика с особенностями развития, погибшего в результате нападения аллигатора в Новом Орлеане, арестована по обвинению в непредумышленном убийстве, пишет ABC News. По версии следствия, женщина в течение многих лет проявляла систематическую халатность.

Матери 12-летнего мальчика, погибшего в результате нападения аллигатора недалеко от его дома в Новом Орлеане в прошлом месяце, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве в связи с его смертью, — сказано в материале.

Тело мальчика нашли почти спустя две недели в лагуне рядом с домом. Следствие утверждает, что причиной смерти стали тупая травма и утопление, характерные для нападения аллигатора.

Ранее стало известно, что жительница Дальнереченска в Приморье четыре года избивала сына за плохую успеваемость в школе. 13-летнего мальчика передали под опеку. Уголовное дело об истязании ребенка направили в суд.

В Якутске до этого 34-летнего мужчину задержали за избиение 11-летнего мальчика. Мужчина решил «заступиться» за свою дочь после ссоры на детской площадке. Во время конфликта он схватил ребенка за футболку и ударил. Его задержали спустя несколько дней.

