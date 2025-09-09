Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 11:56

Мальчик годами терпел пытки недовольной оценками матери

В Приморье мать четыре года избивала сына за плохие оценки в школе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Дальнереченска в Приморье четыре года избивала сына за плохую успеваемость в школе, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. 13-летнего мальчика передали под опеку. Уголовное дело об истязании ребенка направили в суд.

На протяжении четырех лет, в период с 2021 по апрель 2025 года женщина систематически применяла физическое насилие к своему 13-летнему сыну, причиняя ему как физические, так и нравственные страдания, — сказано в сообщении.

Ранее в Якутске 34-летнего мужчину задержали за избиение 11-летнего мальчика. Мужчина решил «заступиться» за свою дочь после ссоры на детской площадке. Во время конфликта он схватил ребенка за футболку и ударил. Его задержали спустя несколько дней.

В Новом Девяткино в Ленобласти до этого задержали 38-летнего мигранта, которого заподозрили в систематическом избиении сына. Поводом для проверки стало видео из лифта, где мужчина наносит удары ребенку. СМИ сообщали, что старший сын сбежал из дома из-за жестокого обращения, а соседи не раз замечали следы насилия.

