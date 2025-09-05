Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 04:02

Избившего в лифте сына жителя Нового Девяткино задержала полиция

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали жителя Нового Девяткино, который избил своего сына в лифте, передает «Лента новостей Санкт-Петербурга». Уточняется, что мужчина оказался 38-летним гражданином одного из государств Юго-Восточной Европы.

Правоохранители, как выяснилось, обнаружили видео с агрессией в адрес ребенка в соцсетях и быстро установили адрес правонарушителя. В материале говорится, что строгий родитель доставлен для разбирательства в отдел полиции. По поводу его действий проводится проверка.

Ранее появилась информация, что житель Нового Девяткино регулярно избивает сына. Журналисты отметили, что в семье два мальчика, но старший ребенок месяц назад сбежал из дома, не выдержав воспитательных методов родителя. Со слов соседей, мужчина не скупится на оскорбления, пощечины, удары по голове и удушающие захваты. Его действия также попадали в поле зрения камер в лифте — на кадрах было видно, как ребенок пытается закрыться руками.

До этого в подмосковном Домодедово группа подростков избила сверстника-инвалида, после чего видео с издевательствами было опубликовано в соцсетях. Этот факт попал в сводки информационного центра Следственного комитета. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина было возбуждено дело по статье о хулиганстве.

