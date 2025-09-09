Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 18:18

В Сети показали фото из центра спецопераций Израиля во время удара по ХАМАС

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Служба безопасности Израиля в Facebook (деятельность в РФ запрещена) опубликовала снимок из командного центра специальных операций во время удара ЦАХАЛ по руководству ХАМАС в Катаре. Судя по фотографии, в офисе в этот момент находился премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Ранее стало известно, что главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя погиб во время удара ВВС Израиля по объекту на территории Катара. По предварительным данным, атака была нанесена в момент, когда делегация ХАМАС находилась в здании и вела обсуждение мирного предложения.

До этого Нетаньяху объявил о начале наземной операции в секторе Газа, призвав гражданское население в срочном порядке покинуть территорию. В официальном обращении глава правительства также сообщил, что за прошедшие дни Вооруженные силы Израиля уничтожили в регионе 50 высотных зданий, используемых боевиками ХАМАС в военных целях.

Между тем канцелярия премьера назвала пять условий для немедленного прекращения огня в секторе Газа. Среди них освобождение всех заложников, разоружение ХАМАС, демилитаризация сектора, обеспечение контроля над ним со стороны Израиля, а также формирование альтернативного гражданского управления.

Израиль
Ближний Восток
ХАМАС
Биньямин Нетаньяху
