Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 17:33

Белоруссия грозит ответом европейской стране из-за одного шага

МИД: Белоруссия осуждает решение Чехии объявить персоной нон грата дипломата

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник Фото: Виктор Толочко /Sputnik/РИА Новости

МИД Белоруссии выразил резкое осуждение в адрес Праги за объявление сотрудника дипломатической миссии персоной нон грата, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Там добавили, что подобные действия чешских властей считаются абсолютно необоснованными и носят политический характер. Минск может принять ответные меры.

Беларусь решительно осуждает решение чешской стороны объявить персоной нон грата сотрудника белорусского Посольства в Праге. <...> Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять ответные меры в соответствии с принципом взаимности и защиты национальных интересов, а также призывает чешскую сторону воздерживаться от дальнейших недружественных действий, — сказано в заявлении.

Ранее чешская сторона объявила сотрудника белорусского посольства персоной нон грата. Данная мера связана с деятельностью дипломата, которая признана несовместимой с его статусом. Указывается, что он подозревался в работе на спецслужбы и должен покинуть территорию республики. Сообщалось, что дипломат осуществлял разведывательную деятельность в интересах белорусских спецслужб, работая под прикрытием. Это решение стало итогом совместной операции чешских и европейских спецслужб.

До этого глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что Европейскому союзу следует запретить свободное передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. По его словам, это преимущество якобы используется для облегчения проведения диверсионных операций.

Белоруссия
МИД Белоруссии
Чехия
дипломатия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер знаменитый советский кукловод
Военблогер Алехин пообещал прояснить ситуацию с отмыванием денег для ВС РФ
Президент Египта раскрыл, к чему привел израильский удар по Катару
В Госдуме пригрозили Европе мощным оружием России
Скандальное дело о зоогостинице будет расследоваться по-другому
Россиянам объяснили, почему фотографировать женщин в Турции опасно
«Получил, что хотел»: Зеленский признал победу Путина на Аляске
Эстонии пришлось отказаться от большого числа американского оружия
Эксперт по стилю перечислила главные тренды осенней обуви
«Выйди и проиграй»: тренер Хабиба раскрыл секрет победителя
Эксперт раскрыл главное условие для оживления авторынка в России
Директор ЗАЭС объяснил, к чему могут привести удары ВСУ
Собянин открыл в Москве новый мост Академика Королева
Ученые обнаружили новые генетические факторы развития диабета
«Кошелек» Зеленского вернулся на Украину после «командировки» в Европе
Слабослышащая женщина родила 11-го ребенка
Следователи разбираются в «оргии» с участием шестилетней девочки
Огненная метель и холод до -25? Погода в Москве в декабре: чего ждать
На Украине разворачивают тотальную национализацию
В Минтруде сообщили хорошие новости о российской экономике
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.