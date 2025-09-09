Белоруссия грозит ответом европейской стране из-за одного шага

МИД Белоруссии выразил резкое осуждение в адрес Праги за объявление сотрудника дипломатической миссии персоной нон грата, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Там добавили, что подобные действия чешских властей считаются абсолютно необоснованными и носят политический характер. Минск может принять ответные меры.

Беларусь решительно осуждает решение чешской стороны объявить персоной нон грата сотрудника белорусского Посольства в Праге. <...> Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять ответные меры в соответствии с принципом взаимности и защиты национальных интересов, а также призывает чешскую сторону воздерживаться от дальнейших недружественных действий, — сказано в заявлении.

Ранее чешская сторона объявила сотрудника белорусского посольства персоной нон грата. Данная мера связана с деятельностью дипломата, которая признана несовместимой с его статусом. Указывается, что он подозревался в работе на спецслужбы и должен покинуть территорию республики. Сообщалось, что дипломат осуществлял разведывательную деятельность в интересах белорусских спецслужб, работая под прикрытием. Это решение стало итогом совместной операции чешских и европейских спецслужб.

До этого глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что Европейскому союзу следует запретить свободное передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. По его словам, это преимущество якобы используется для облегчения проведения диверсионных операций.