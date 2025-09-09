Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 18:55

Умер знаменитый советский кукловод

Умер режиссер и кукловод Владимир Лесовой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Режиссер и драматург Владимир Лесовой умер на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба Тернопольского академического областного театра актера и куклы. Он был народным артистом Украины. Причины смерти неизвестны.

Для коллег и зрителей Владимир Михайлович был не только мастером сцены, но и человеком с большой буквы — мудрым, добрым, требовательным и справедливым. Умел отыскать талант в каждом и помогал ему расцветать, — сказано в сообщении.

Лесовой родился в 1947 году на Курильских островах, учился в Липецком пединституте, а в 1978 году окончил ГИТИС. С 1970 по 1995 год работал в театрах кукол Липецка и Винницы, затем стал главным режиссером Тернопольского театра кукол. Он поставил более 40 спектаклей, включая «Кота в сапогах», «Волшебную лампу Аладдина» и «Бременских музыкантов» Ливанова. Многие из его работ стали дипломантами фестивалей.

Ранее стало известно о смерти театрального режиссера и актера Бориса Мартынова. Он скончался в возрасте 87 лет. Артист посвятил более полувека театру, поставив свыше 150 спектаклей, многие из которых шли в Крыму, Чернигове и Кривом Роге.

смерти
режиссеры
театры
Украина
артисты
