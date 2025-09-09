Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Собянин открыл в Москве новый мост Академика Королева

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале объявил об открытии нового моста Академика Королева через Москву-реку. Движение по нему уже запущено. Как уточнил глава столицы, новый мост соединяет Шелепихинскую набережную и парк «Фили».

Сегодня запустили движение по новому мосту Академика Королева. В церемонии участвовал внук легендарного конструктора — Андрей Королев, — сказал Собянин.

Он добавил, что мост улучшит транспортную доступность для полумиллиона жителей города. Это обусловлено тем, что снизится нагрузка на Третье транспортное кольцо и на Кутузовский проспект. Мост Академика Королева также обеспечит прямую транспортную доступность до Национального космического центра, который планируется достроить в ближайшие месяцы.

Ранее руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал, что власти планируют внедрить беспилотное метро в столице. По его словам, оно может заработать к концу следующего года. При этом заммэра подчеркнул, что увольнений машинистов не планируется.

