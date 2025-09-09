Слабослышащая женщина родила 11-го ребенка

В Санкт-Петербурге Нина Екимова, многодетная мать с нарушением слуха с рождения, родила своего 11-го ребенка, сообщает «Доктор Питер». На свет появился здоровый мальчик. Женщина сообщила, что стала первой участницей специального социального проекта «Мы вас слышим», созданного для поддержки глухих и слабослышащих матерей.

Хочу назвать моего сына Владимиром в честь Владимира Бочарова, директора Санкт-Петербургского театра глухих. <…> Владимир Бочаров сам многодетный отец, что делает его примером для многих, — отметила женщина.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила с инициативой об удвоении расчета трудового и страхового стажа для матерей, имеющих двух и более детей. Парламентарий заявила, что в России высоко ценят «работу мамой», однако признала, что формула «год за два» вряд ли будет применяться в обычных условиях. Она пояснила, что подобный подход сейчас действует для службы в зоне СВО, что принципиально отличается от материнства.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин перечислил категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. К ним относятся многодетные матери, люди с нарушениями зрения, представители отдельных профессий, а также те, кто трудится в районах Крайнего Севера.