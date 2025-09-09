В Госдуме захотели удвоить стаж для одной категории граждан Депутат Бессараб выступила за удвоение стажа матерям при уходе за двумя детьми

В России следует удвоить расчет трудового и страхового стажа для матерей с двумя и более детьми, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее мнению, которое приводит Lenta.ru, в стране очень высоко ценится «работа мамой».

Было такое предложение об удвоении стажа, если мама ухаживает за двумя сразу. Я думаю, что можно будет такое решение принять, и маме близнецов, двойняшек, тройняшек тем более учитывать двойной, тройной стаж, — поделилась Бессараб.

Однако депутат обратила внимание, что формула «год за два» вряд ли пройдет в обычной ситуации. Она пояснила, что в России год работы за два учитывается при службе в зоне СВО, что заметно отличается от материнства.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что россиянам пора начать самим думать, на что им придется жить в старости. По его словам, нередко возникают ситуации, когда из-за неофициальной работы гражданину не платят пенсионные взносы и не начисляют страховые баллы.