Эстонии пришлось отказаться от большого числа американского оружия

Крупная партия американского стрелкового оружия, закупленная Эстонией для своих вооруженных сил, оказалась с существенными производственными дефектами, сообщила местная деловая газета Äripäev. По данным издания, тысячи единиц высокоточных винтовок были возвращены производителю для гарантийного ремонта.

Знаменитая закупка закончилась позором. Тысячи единиц высокоточного оружия оказались бесполезными, — пишут журналисты издания.

Основной проблемой винтовок калибра 7,62 мм стала неисправность газовой системы, которая отвечает за автоматическую перезарядку оружия после каждого выстрела. Данный дефект был обнаружен в партии, приобретенной шесть лет назад за несколько миллионов евро у американской компании LMT Defense.

Журналисты Äripäev отмечают, что еще в 2023 году направляли официальные запросы в Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) для выяснения обстоятельств. Ответ от ведомства, в котором подтвердили факт ремонта, был получен только сейчас. Там подчеркнули, что все ремонтные работы были проведены за счет производителя.

Ранее Министерство обороны Эстонии предложило упростить порядок использования воздушного пространства страны для стран НАТО. Проект постановления предусматривает, что иностранные государства смогут подавать один запрос на определенный период вместо разрешения на каждый отдельный полет, что должно снизить бюрократическую нагрузку.