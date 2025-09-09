Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 18:48

Эстонии пришлось отказаться от большого числа американского оружия

Äripäev: Эстония вернула США тысячи бракованных автоматических винтовок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крупная партия американского стрелкового оружия, закупленная Эстонией для своих вооруженных сил, оказалась с существенными производственными дефектами, сообщила местная деловая газета Äripäev. По данным издания, тысячи единиц высокоточных винтовок были возвращены производителю для гарантийного ремонта.

Знаменитая закупка закончилась позором. Тысячи единиц высокоточного оружия оказались бесполезными, — пишут журналисты издания.

Основной проблемой винтовок калибра 7,62 мм стала неисправность газовой системы, которая отвечает за автоматическую перезарядку оружия после каждого выстрела. Данный дефект был обнаружен в партии, приобретенной шесть лет назад за несколько миллионов евро у американской компании LMT Defense.

Журналисты Äripäev отмечают, что еще в 2023 году направляли официальные запросы в Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) для выяснения обстоятельств. Ответ от ведомства, в котором подтвердили факт ремонта, был получен только сейчас. Там подчеркнули, что все ремонтные работы были проведены за счет производителя.

Ранее Министерство обороны Эстонии предложило упростить порядок использования воздушного пространства страны для стран НАТО. Проект постановления предусматривает, что иностранные государства смогут подавать один запрос на определенный период вместо разрешения на каждый отдельный полет, что должно снизить бюрократическую нагрузку.

Эстония
США
вооружения
винтовки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп нашел виноватого в затягивании украинского кризиса
Кудрявцева и Гордон исполнили песню на презентации своей группы «ЗаVисть»
Чиновники узнали правду о Зеленском. Кулеба сбежал с Украины. Кто следующий
Похвала Зеленского, новый имидж, бездетность: как живет Светлана Ходченкова
Трамп внезапно заговорил о ненависти между Путиным и Зеленским
«У Сережи все та же рожа»: Кудрявцева и Гордон обратились к Шнуру
Путин впечатлился технологией, позволяющей гладить кошку на расстоянии
Министр здравоохранения Швеции упала в обморок в прямом эфире
Один из крупнейших дворцов Азии полностью уничтожен пламенем
«Тенденция не очень хорошая»: в Киеве забили тревогу из-за отъезда молодежи
Мать арестовали после гибели сына от нападения аллигатора
К чему снится бывшая девушка парня: толкование для него и для неё
Зеленский ноет в бункере, диаспоры в панике, «распил Украины»: что дальше
Протесты в Непале добрались до границ соседней страны
Бюджет России показал рекордное снижение дефицита
В Казахстане отменили концерт Гагариной
Брак с Зеленской, пятеро детей и безденежье: как сейчас живет Даня Милохин
Путину представили «молодильную клубнику»
Украинский борец пропустит ЧМ из-за российского тренера
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.