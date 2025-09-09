Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 18:40

Эксперт раскрыл главное условие для оживления авторынка в России

Гендиректор ГК «Автодом» Ольховский: снижение ключевой ставки оживит авторынок

Динамика ключевой ставки определит будущее российского авторынка, заявил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. По его словам, ее снижение может повлиять на увеличение продаж машин после значительного спада в первой половине 2025 года, передает. «Автостат».

Ольховский не исключил, что при благоприятном сценарии продажи новых машин в сентябре могут превысить показатели августа. Однако если ЦБ примет решение оставить ставку на прежнем уровне или даже повысить ее, это не позволит рынку выйти на качественный рост в обозримой перспективе, считает эксперт. В таком случае, предположил аналитик, реализация новых автомобилей в сентябре, скорее всего, сохранится на уровне около 120 тысяч единиц.

Ранее экономист Евгений Жорнист заявил, что ключевая ставка составит от 14% до 16% на конец 2025 года. Он добавил, что основная неопределенность заключается в том, насколько решительно готов действовать Центральный банк России.

Между тем финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что Центробанк РФ может принять решение снизить ключевую ставку на два пункта 12 сентября. Эксперт подчеркнул, что на недавнем совещании с российским лидером Владимиром Путиным глава Минфина Антон Силуанов указал на возможность смягчения кредитно-денежной политики благодаря сбалансированности бюджета.

