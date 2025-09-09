Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Движение по Крымскому мосту возобновили

Крымский мост Крымский мост Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту возобновили движение транспорта, сообщил Telegram-канал, отслеживающий ситуацию на подъездах к переправе. Проезд по нему перекрывали чуть менее часа назад.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, — говорится в сообщении.

4 сентября на подъездах к Крымскому мосту образовалась масштабная пробка, в ней скопилось более тысячи автомобилей. По данным на 13:00 со стороны Таманского полуострова в очереди на ручной досмотр ожидало 450 транспортных средств.

Российский союз туриндустрии посоветовал туристам выбрать альтернативные маршруты движения из-за пробок на Крымском мосту. Также в организации предложили россиянам выбирать для поездок менее загруженные ночные и утренние часы. При этом РСТ призвал путешественников заранее обеспечить себя необходимыми запасами продовольствия, воды, лекарств и топлива.

До этого в Крыму задержали местного жителя по обвинению в публичном оправдании теракта на Крымском мосту. По данным следствия, мужчина администрировал Telegram-канал, где размещал соответствующие материалы.

