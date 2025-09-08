Найдено объяснение изменениям объемов добычи нефти странами ОПЕК+

Страны — участницы альянса ОПЕК+ синхронизировали программу увеличения добычи нефти с периодами пикового спроса во время автомобильного сезона, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, это решение выходит за рамки ранее заявленного плана по восстановлению объемов, что делает его неожиданным для рынка.

С одной стороны решение об увеличении нефтедобычи ОПЕК+ неожиданно. Мы видим, что альянс синхронизировал свою программу увеличения объемов производства с автомобильным сезоном. Страны-участницы начали восстанавливать добычу, когда автомобильный сезон начался, по-моему, в апреле, они сделали первый шаг. И, соответственно, сейчас в октябре тоже автомобильный сезон пока продолжается. Он заканчивается как раз в конце октября. Мы видим, что они продолжают увеличивать объем добычи, потому что автомобильный сезон продолжается, — пояснил Юшков.

Он отметил, что к сентябрю 2025 года альянс планировал лишь поэтапно вернуть те 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые были добровольно сокращены восемью странами в 2023 году. Однако, по словам энергетика, новое решение предполагает выход на дополнительные объемы, превышающие первоначальные обязательства.

В ОПЕК+ заявляли, что в 2025 году они восстанавливают добычу, которую восемь стран организации сократили в 2023 году в рамках дополнительного добровольного снижения объемов производства. Это восстановление завершается в сентябре, потому что сокращение было в 2023 году на 2,2 млн баррелей в сутки, а уже с сентябрьским решением мы чуть-чуть превышаем те самые показатели в 2,2 млн баррелей. Теперь с октябрьскими мы еще больше выходим за пределы — в районе примерно 2,5 млн баррелей в сутки за 2025 год. Это уже не просто восстановление добычи, но и определенное увеличение тех показателей, которые были в 2023 году, — резюмировал Юшков.

Ранее стало известно, что страны — участницы альянса ОПЕК+ договорились увеличить квоты на добычу нефти в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман заявили о вероятности ускорить выплату компенсаций за счет повышения добычи.