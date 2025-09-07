Стало известно, на сколько страны ОПЕК+ нарастят нефтедобычу в октябре В октябре ОПЕК+ увеличит нефтедобычу на 137 тысяч баррелей в сутки

Страны — участницы альянса ОПЕК+ договорились увеличить квоты на добычу нефти в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки, говорится в сообщении организации. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман провели виртуальную встречу 7 сентября для анализа состояния и перспектив мирового рынка.

Ввиду стабильного мирового экономического прогноза и благоприятных рыночных условий, что нашло отражение в низких запасах нефти, восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года, — сказано в сообщении.

Страны — участницы ОПЕК+ заявили, что повышение добычи поможет ускорить выплату компенсаций. Следующая встреча альянса назначена на 5 октября 2025 года.

Ранее восемь стран ОПЕК+ договорились в сентябре увеличить добычу нефти на 548 тысяч баррелей в сутки. Такой же объем действовал и в августе. Основную часть увеличения квот обеспечили ОАЭ. На долю страны пришлось порядка 300 тысяч баррелей в сутки.