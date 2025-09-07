Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 16:46

Стало известно, на сколько страны ОПЕК+ нарастят нефтедобычу в октябре

В октябре ОПЕК+ увеличит нефтедобычу на 137 тысяч баррелей в сутки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны — участницы альянса ОПЕК+ договорились увеличить квоты на добычу нефти в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки, говорится в сообщении организации. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман провели виртуальную встречу 7 сентября для анализа состояния и перспектив мирового рынка.

Ввиду стабильного мирового экономического прогноза и благоприятных рыночных условий, что нашло отражение в низких запасах нефти, восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года, — сказано в сообщении.

Страны — участницы ОПЕК+ заявили, что повышение добычи поможет ускорить выплату компенсаций. Следующая встреча альянса назначена на 5 октября 2025 года.

Ранее восемь стран ОПЕК+ договорились в сентябре увеличить добычу нефти на 548 тысяч баррелей в сутки. Такой же объем действовал и в августе. Основную часть увеличения квот обеспечили ОАЭ. На долю страны пришлось порядка 300 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК+
нефть
баррель
добыча
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где похоронят модельера Армани
Маленькая пенсия, курсы в Дубае, отказ от работы на ТВ: куда пропал Нагиев
Стало известно, чем пожертвовала Молдавия ради дружбы с Европой
«Малолетние изверги» три дня мучили пенсионерку: что известно, их накажут?
Володин объяснил причины утраты Украиной суверенитета
Мигрант из Подмосковья помочился на ограду и забросал камнями священника
Подростки-зацеперы избили мужчину из-за замечания
Смерть белорусского альпиниста на Эльбрусе назвали роковой ошибкой
Пьяные цыгане из Серпухова подрались с дорожниками на лопатах
У Акиньшиной роман с Козловским? Что известно, слухи и скандалы
«Критически безграмотная»: Захарова поставила на место главу евродипломатии
Мемориал жертвам миграции простоял в Берлине всего шесть часов
Украина в огне, нехватка солдат в ДНР: новости СВО на вечер 7 сентября
ВСУ атаковали город в Курской области
Десятки велогонщиков упали во время массового заезда
Опубликованы новые приметы сбежавших из СИЗО Екатеринбурга террористов
Спорт, сон, отдых: как Путину удается справляться со стрессом и нагрузками?
В Уфе разработали приложение для выявления плоскостопия
На Украине назвали катастрофическое число дезертиров в ВСУ
Стало известно, на сколько страны ОПЕК+ нарастят нефтедобычу в октябре
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.