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03 августа 2025 в 14:43

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в сентябре

ТАСС: ОПЕК+ нарастит добычу нефти в сентябре на 548 тысяч баррелей в сутки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь стран ОПЕК+ — Россия, Саудовская Аравия, Оман, Казахстан, Ирак, ОАЭ и Кувейт — договорились увеличить добычу нефти в сентябре на уровне 548 тысяч баррелей в сутки, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций. Такой же объем увеличения действовал и в августе.

Основную часть увеличения квот обеспечат Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается, что Абу-Даби возьмет на себя добычу 300 тысяч баррелей в сутки.

О планах ОПЕК+ увеличить предельный уровень добычи нефти на 548 тысяч баррелей в сутки ранее сообщил Bloomberg. По данным агентства, таким образом страны объединения завершают процесс выхода из соглашения о добровольном ограничении нефтедобычи, которое ранее составляло 2,2 млн баррелей в сутки.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил NEWS.ru, что идеальной ценой на нефть для России является диапазон $70–80 за баррель. По его словам, речь идет о российском сорте Urals.

До этого глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия рассчитывает на рекордные объемы российских нефти и газа в 2025 году. Он подчеркнул, что эти поставки позволяют сохранять в стране тарифы, «которые Европа уже потеряла». По его словам, через «Турецкий поток» Венгрия получит около 8,5 млрд кубометров газа, что близко к рекордному уровню. Поставки нефти также стабильны и составляют порядка 5–6 млн тонн.

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