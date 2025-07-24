Страна НАТО рассчитывает на рекордные поставки российского газа

Венгрия рассчитывает получить рекордные поставки российских нефти и газа в текущем году, заявил в беседе с ТАСС министр иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, эти поставки играют ключевую роль в сохранении в Венгрии тарифов, «которые Европа уже потеряла».

Мы ожидаем, что по «Турецкому потоку» в этом году Венгрия получит около 8,5 млрд кубических метров газа — это будет очень близко к новому рекорду, – сказал Сийярто.

Поставки нефти идут «без перебоев», к настоящему моменту они составляют порядка 5-6 млн тонн, уточнил министр.