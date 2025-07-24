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24 июля 2025 в 11:27

Сийярто раскрыл, что будет делать Венгрия в случае запрета ЕС на газ из РФ

Венгрия намерена искать с Россией решения в случае запрета ЕС на российский газ

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венгрия намерена вместе с энергетическими компаниями из России искать решения для альтернативных путей поставок, если Евросоюз введет запрет на импорт российского газа, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, он уже убедился в готовности соответствующих предприятий продолжать поставки, передает ТАСС.

Я провел встречи с руководителями крупнейших российских энергетических компаний. И там я убедился в их готовности продолжать поставки в Венгрию, даже если Брюссель попытается этому помешать. Так что решение придется искать, иначе безопасность венгерских поставок окажется под угрозой, — поделился Сийярто.

Ранее он отмечал, что Венгрия продолжит пользоваться российскими нефтью и газом, несмотря на категоричную позицию руководства Евросоюза по данному вопросу. Сийярто подчеркивал, что санкции в сфере энергетики приведут к катастрофическому росту коммунальных тарифов для венгерских семей. По его словам, запрет Евросоюза может привести к четырехкратному увеличению стоимости услуг ЖКХ.

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