Еще одна страна снизила потолок цен на нефть из России МИД Японии: российскую нефть с «Сахалина-2» освободили от потолка цен

Правительство Японии решило освободить от потолка цен на нефть с проекта «Сахалин-2», сообщает МИД страны. Новый лимит стоимости российской нефти установлен на уровне $47,8 (более 3,7 тыс. рублей) за баррель. До этого он составлял $60 (более 4,8 тыс. рублей).

Импорт сырой нефти, происходящей из Российской Федерации и реализуемой по ценам выше предельной цены, а также операции с капиталом, связанные с покупкой сырой нефти, происходящей из Российской Федерации и транспортируемой морским транспортом, подлежат утверждению или получению разрешений, — рассказали в МИД Японии.

Ранее правительство Канады объявило о снижении потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. Ограничения не затронут перевозчиков, доставляющих уже погруженные партии в течение 45-дневного переходного периода. Мера направлена на сокращение финансовых поступлений России для ведения боевых действий на Украине.

До этого министр торговли Говард Латник заявил, что США готовы заключить торговое соглашение с Индией при условии отказа от закупок российской нефти. По его словам, Нью-Дели в целом надо открыть свой рынок.