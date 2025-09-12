Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 10:03

Еще одна страна снизила потолок цен на нефть из России

МИД Японии: российскую нефть с «Сахалина-2» освободили от потолка цен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Правительство Японии решило освободить от потолка цен на нефть с проекта «Сахалин-2», сообщает МИД страны. Новый лимит стоимости российской нефти установлен на уровне $47,8 (более 3,7 тыс. рублей) за баррель. До этого он составлял $60 (более 4,8 тыс. рублей).

Импорт сырой нефти, происходящей из Российской Федерации и реализуемой по ценам выше предельной цены, а также операции с капиталом, связанные с покупкой сырой нефти, происходящей из Российской Федерации и транспортируемой морским транспортом, подлежат утверждению или получению разрешений, — рассказали в МИД Японии.

Ранее правительство Канады объявило о снижении потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. Ограничения не затронут перевозчиков, доставляющих уже погруженные партии в течение 45-дневного переходного периода. Мера направлена на сокращение финансовых поступлений России для ведения боевых действий на Украине.

До этого министр торговли Говард Латник заявил, что США готовы заключить торговое соглашение с Индией при условии отказа от закупок российской нефти. По его словам, Нью-Дели в целом надо открыть свой рынок.

Япония
нефть
баррель
топливо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Простая выпечка из ржаной муки: беспроигрышный рецепт
Радиостанция «Судного дня» передала четыре новых послания
Под Самарой авария на дороге унесла жизни четырех человек
Соленые помидоры на зиму: традиции и секреты идеальной засолки
Киев внес известную российскую певицу в свой «расстрельный» список
В базу украинского «Миротворца» попал 14-летний сын офицера
Известный на Украине священник попытался отбиться от ТЦК при помощи топора
Mercedes сделал существенный шаг, чтобы вернуться в Россию
Стали известны подробности новых антироссийских санкций Великобритании
Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве
США грозят визовыми ограничениями за посты об убитом Кирке
В Польше указали на связь между кредитом от ЕС и инцидентом с БПЛА
Раскрыто, сколько россиян доверяют Путину
Россиянин финансировал ВСУ и хотел уехать на Украину, но его задержали
HR-эксперт рассказала, как снизить риск осенних увольнений
Названа страна, жаждущая развязать войну между Россией и Европой
Разбитый самолетом ВСУ дом украинцев попал на видео
Орбан раскрыл детали переговоров России и США
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 сентября: где сбои в РФ
За час над Белгородской областью уничтожено 10 дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.