Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 11:05

Пожар в Петербурге не попал на камеры видеонаблюдения по странной причине

В Колпино возгорание машины не попало на видео из-за листа на камерах наблюдения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В петербургском Колпино полностью сгорел Hyundai Creta, принадлежащий 74-летней директору химчистки, сообщает 78.ru. По данным издания, на месте происшествия стояли камеры видеонаблюдения, которые кто-то закрыл белым листом, поэтому пожар не попал на кадры.

Возгорание случилось во дворе дома № 4 на улице Металлургов, его заметил прохожий, позвонивший в полицию. Владелица иномарки оценила ущерб в 1,5 млн рублей.

Ранее в Ангарске сотрудники МЧС спасли автомобиль в загоревшемся гараже. Причиной пожара стало короткое замыкание в стиральной машине. В гараже в этот момент не было собственника авто. В ликвидации возгорания задействовали 10 спасателей и две единицы техники.

До этого пожар вспыхнул в многоэтажном доме на территории жилого комплекса «Испанские кварталы» в районе Коммунарка на юго-западе Москвы. По данным источника, люди, оказавшиеся в охваченной огнем квартире, выбивали стекла и просили о помощи. На место происшествия прибыли спасатели.

Колпино
машины
пожары
возгорания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве мигрант предлагал школьницам «куда-нибудь отойти на время»
Преследователь детей попал в поле зрения правоохранителей
Улицы Сухума превратились в реки после мощного ливня
Погода в Москве в среду, 10 сентября: ждать ли аномальную жару и ветра
Число самозанятых в Москве превысило 2 млн человек
Военэксперт рассказал, зачем ВС России нанесли удар по Генштабу ВСУ
В Белгородской области умер пострадавший при атаке БПЛА на автомобиль
Оппозиция в Непале пошла на решительные меры на фоне протестов
Королевская семья Британии: новости, новый образ Кейт после слухов о парике
Погромы в Непале обернулись пожаром в отеле, где могли быть россияне
«Опасения не беспочвенны»: политолог оценил угрозу БРИКС для Запада
«Оптимальный возраст»: Наталья Штурм вышла замуж за молодого альфонса
Беспорядки в Непале обернулись поджогом парламента
Стала известна программа форума БИОПРОМ-2025 в Геленджике
Посол Казахстана в России рассказал о новых договоренностях между странами
Подростки изнасиловали немую девочку в полицейском участке
Отец украинки пропустил ее похороны в США из-за одного закона
Стало известно, к чему приведет закрытие Украины воздушным щитом США
Юрист объяснил, почему полиция не пресекла убийство школьницы в Петербурге
Власти Петербурга приняли важное решение по поддержке участников СВО
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.