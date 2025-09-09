Пожар в Петербурге не попал на камеры видеонаблюдения по странной причине

Пожар в Петербурге не попал на камеры видеонаблюдения по странной причине В Колпино возгорание машины не попало на видео из-за листа на камерах наблюдения

В петербургском Колпино полностью сгорел Hyundai Creta, принадлежащий 74-летней директору химчистки, сообщает 78.ru. По данным издания, на месте происшествия стояли камеры видеонаблюдения, которые кто-то закрыл белым листом, поэтому пожар не попал на кадры.

Возгорание случилось во дворе дома № 4 на улице Металлургов, его заметил прохожий, позвонивший в полицию. Владелица иномарки оценила ущерб в 1,5 млн рублей.

Ранее в Ангарске сотрудники МЧС спасли автомобиль в загоревшемся гараже. Причиной пожара стало короткое замыкание в стиральной машине. В гараже в этот момент не было собственника авто. В ликвидации возгорания задействовали 10 спасателей и две единицы техники.

До этого пожар вспыхнул в многоэтажном доме на территории жилого комплекса «Испанские кварталы» в районе Коммунарка на юго-западе Москвы. По данным источника, люди, оказавшиеся в охваченной огнем квартире, выбивали стекла и просили о помощи. На место происшествия прибыли спасатели.