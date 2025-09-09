Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 14:17

В «Газели» на трассе в Подмосковье нашли полтонны эфедрона

В Подмосковье сотрудники полиции обнаружили в «Газели» более 500 кг наркотиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции перехватили крупную партию наркотиков на трассе М-11 «Нева», изъяв из автомобиля «Газель» более 500 кг запрещенных веществ, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Наркотики были расфасованы.

Правоохранители остановили автомобиль «Газель» на 43-м километре автодороги М-11 «Нева» для проверки. В ходе тщательного досмотра транспортного средства они обнаружили в кузове четыре металлические катушки с кабелем. Внутри этих катушек находились 479 свертков с порошкообразным веществом, общий вес которого превысил полтонны.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские передали порошок для исследования в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Московской области. Предварительное заключение эксперта, который проверил 10 пакетов из общей партии, подтвердило, что они содержат производное эфедрона, общая масса которого составила около 10 кг. Специалисты продолжат исследовать остальной порошок в рамках возбужденного уголовного дела.

Ранее сотрудники таможни и ФСБ предотвратили попытку ввоза наркотиков на территорию РФ. Партию запрещенных веществ спрятали в грузовике, который вез фрукты из Молдавии.

*Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Подмосковье
наркотики
автомобили
МВД
