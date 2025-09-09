В Россию пытались ввезти яблоки с «сюрпризом» на 250 млн рублей

Сотрудники таможенной службы и ФСБ предотвратили масштабную попытку ввоза наркотических средств на территорию России, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. Партия запрещенных веществ общим весом 300 килограмм была скрыта в грузовике, перевозившем фрукты из Молдавии.

Ввоз 300 кг наркотиков из Республики Молдова пресекли сотрудники ГУБК ФТС России, Центральной оперативной и Северо-западной оперативной таможен совместно с ФСБ России, — сказано в сообщении.

Крупная партия наркотиков была обнаружена в ходе совместной оперативной работы. Специалисты провели досмотр фуры с 21 тонной молдавских яблок в Московской области.

В конструкции пола полуприцепа правоохранители выявили три специально оборудованных тайника. Из них было извлечено 107 вакуумных упаковок с запрещенными веществами.

Проведенная экспертиза установила, что изъятые вещества являются синтетическим и растительными наркотиками. В перечень изъятого вошли клефедрон, метадон и гашиш.

Общая стоимость изъятых наркотических средств на нелегальном рынке могла достичь 250 млн рублей. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ. Предусмотренное статьей наказание за данное преступление достигает пожизненного лишения свободы.

