08 сентября 2025 в 15:46

Святогор и Мирослава вошли в топ имен для малышей в российском регионе

В Подмосковье новорожденным начали все чаще давать старославянские имена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области родители мальчиков все чаще отдают предпочтение таким именам, как Святогор и Беломир, а девочек называют Мирославами и Забавами, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона. По данным ведомства, в последнее время наблюдается рост популярности старославянских имен среди новорожденных.

Теперь они все чаще встречаются среди имен для новорожденных. Так для мальчиков родители все чаще выбирают имена — Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава, — говорится в материале.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что суррогатное материнство следует вывести из сферы коммерции. По ее словам, закон, который запрещает оказывать услуги суррогатных матерей иностранцам, необходимо доработать.

До этого Подмосковье вошло в число российских регионов с наибольшим числом нарушителей ПДД. Также в этом списке оказались Москва и Дагестан. В прошлом году там было зафиксировано наибольшее число водителей, не соблюдающих правила дорожного движения. В этих регионах выявлено свыше 2,8 млн нарушителей.

