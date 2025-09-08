Святогор и Мирослава вошли в топ имен для малышей в российском регионе

В Московской области родители мальчиков все чаще отдают предпочтение таким именам, как Святогор и Беломир, а девочек называют Мирославами и Забавами, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона. По данным ведомства, в последнее время наблюдается рост популярности старославянских имен среди новорожденных.

Теперь они все чаще встречаются среди имен для новорожденных. Так для мальчиков родители все чаще выбирают имена — Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава, — говорится в материале.

