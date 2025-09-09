Опубликованы кадры досмотра «Газели» с полутонной наркотиков

Сотрудники полиции нашли тайник с крупной партией наркотиков в кузове направлявшейся в Москву «Газели», соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовала представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в общей сложности правоохранительные органы изъяли 500 килограмм запрещенных веществ. В ролике видны десятки свертков, разложенные на асфальте.

Мои коллеги из Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками Госавтоинспекции задержали подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, — говорится в сообщении.

На кадрах также можно заметить, что наркотики были спрятаны в металлические катушки с кабелем. Чтобы вскрыть их, силовикам пришлось вызывать спасателей, которые разбили конструкцию при помощи кувалды. После этого из них сразу же посыпались полиэтиленовые пакеты.

Ранее сотрудники таможенной службы и ФСБ предотвратили масштабную попытку ввоза наркотических средств на территорию России. Партия запрещенных веществ общим весом 300 килограммов была скрыта в грузовике, перевозившем фрукты из Молдавии.