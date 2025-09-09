Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 16:38

Экономист спрогнозировал ключевую ставку на конец года

Экономист Жорнист: ключевая ставка ЦБ может снизиться до 16% к концу года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ключевая ставка составит от 14% до 16% на конец 2025 года, выразил мнение экономист Евгений Жорнист. В беседе с РИАМО он добавил, что основная неопределенность заключается в том, насколько решительно готов действовать Центральный банк России.

По его словам, ЦБ может продолжать проявлять осторожность из-за сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий — на август они составляют 13,5%, а также из-за напряженной ситуации на рынке труда. Он подчеркнул, что безработица держится на рекордно низком уровне в 2,2%.

Дополнительный фактор неопределенности — возможные изменения в параметрах бюджета, которые способны повлиять на инфляционные риски, добавил экономист. В таких условиях нельзя полностью исключить скромное снижение ставки всего на 1 процентный пункт, хотя более вероятным все же кажется снижение до 16%.

Мы видим все больше сигналов быстрого охлаждения экономики. Выпуск в промышленности в июне и июле снижался, опросный индикатор PMI в производственном секторе по итогам августа остается ниже 50 пунктов, что говорит о спаде в деловой активности, — констатирует эксперт.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что Центробанк РФ может принять решение снизить ключевую ставку на два пункта 12 сентября. Эксперт подчеркнул, что на недавнем совещании с российским лидером Владимиром Путиным глава Минфина Антон Силуанов указал на возможность смягчения кредитно-денежной политики благодаря сбалансированности бюджета.

