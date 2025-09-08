Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 14:40

Экономист объяснил, почему нельзя резко снижать ключевую ставку

Экономист Щербаченко: плавное снижение ставки позволит уменьшить инфляцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Плавное снижение ключевой ставки позволит сохранить позитивный тренд на уменьшение инфляции, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, ключевая ставка в 2026 году ожидается на уровне 12–13%.

По прогнозу Центробанка, опубликованному 2 сентября, в 2025 году средняя ключевая ставка составит 18,8–19,6% годовых, а в 2026 году ожидается снижение среднего уровня до 12,0–13,0%. В 2025 году ключевая ставка долгое время составляла: с декабря по июнь 21%, далее 20% с июня по июль и 18% — с 30 июля, таким образом, минимальное значение, которое предполагает ЦБ РФ — 16% до конца года. Поэтому можно ожидать, что будет снижение по 1% на каждом заседании совета директоров Банк России, чтобы сохранить позитивный тренд в снижение инфляции, — сказал Щербаченко.

Он уточнил, что на ближайшем заседании ключевая ставка вероятнее всего будет снижена на 100 базисных пунктов с 18% до 17% годовых. По словам экономиста, подобный сценарий возможен на фоне замедления инфляции и снижения потребности в кредитах — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных россиянам займов сократилось на 53%, а объем их — на 54%.

В августе инфляционные ожидания выросли до 13,5%, что может удержать ЦБ от резкого снижения ставки. Вероятность сохранения ставки 18% очень низкая, так как Банк России уже начал цикл смягчения. Снижение на 2% менее вероятно в условиях растущих инфляционных ожиданий. Наиболее вероятный сценарий — снижение на 1%. Последующие октябрьское заседание станет возможностью оценить последствия сентябрьского шага. Возможен сценарий сохранения ставки на уровне 17%, — добавил Щербаченко.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что Центробанк РФ может принять решение снизить ключевую ставку на два пункта 12 сентября. Эксперт подчеркнул, что на недавнем совещании с российским лидером Владимиром Путиным глава Минфина Антон Силуанов указал на возможность смягчения кредитно-денежной политики благодаря сбалансированности бюджета.

экономика
Россия
экономисты
Центробанк
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
