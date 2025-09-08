Экономист объяснил, почему нельзя резко снижать ключевую ставку

Плавное снижение ключевой ставки позволит сохранить позитивный тренд на уменьшение инфляции, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, ключевая ставка в 2026 году ожидается на уровне 12–13%.

По прогнозу Центробанка, опубликованному 2 сентября, в 2025 году средняя ключевая ставка составит 18,8–19,6% годовых, а в 2026 году ожидается снижение среднего уровня до 12,0–13,0%. В 2025 году ключевая ставка долгое время составляла: с декабря по июнь 21%, далее 20% с июня по июль и 18% — с 30 июля, таким образом, минимальное значение, которое предполагает ЦБ РФ — 16% до конца года. Поэтому можно ожидать, что будет снижение по 1% на каждом заседании совета директоров Банк России, чтобы сохранить позитивный тренд в снижение инфляции, — сказал Щербаченко.

Он уточнил, что на ближайшем заседании ключевая ставка вероятнее всего будет снижена на 100 базисных пунктов с 18% до 17% годовых. По словам экономиста, подобный сценарий возможен на фоне замедления инфляции и снижения потребности в кредитах — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных россиянам займов сократилось на 53%, а объем их — на 54%.

В августе инфляционные ожидания выросли до 13,5%, что может удержать ЦБ от резкого снижения ставки. Вероятность сохранения ставки 18% очень низкая, так как Банк России уже начал цикл смягчения. Снижение на 2% менее вероятно в условиях растущих инфляционных ожиданий. Наиболее вероятный сценарий — снижение на 1%. Последующие октябрьское заседание станет возможностью оценить последствия сентябрьского шага. Возможен сценарий сохранения ставки на уровне 17%, — добавил Щербаченко.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что Центробанк РФ может принять решение снизить ключевую ставку на два пункта 12 сентября. Эксперт подчеркнул, что на недавнем совещании с российским лидером Владимиром Путиным глава Минфина Антон Силуанов указал на возможность смягчения кредитно-денежной политики благодаря сбалансированности бюджета.