Названо главное преимущество ежеквартальной индексации пенсий

Ежеквартальная индексация пенсий поможет сократить темпы роста инфляции в России, заявила NEWS.ru доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве России, кандидат экономических наук Светлана Сазанова. По ее словам, регулярный пересмотр выплат — признак социального государства, где власти стремятся улучшить жизнь граждан.

Идея индексировать пенсии четыре раза в год имеет много перспектив и вполне реализуема, потому что сейчас распространяется применение искусственного интеллекта в различного рода статистических измерениях, в обработке документации и информации. Пенсионеры — наиболее страдающие от инфляции на продовольственном рынке экономические субъекты, поэтому реализация данной инициативы позволит поддержать совокупный спрос, а значит, и будет способствовать сокращению темпа инфляции. Проект также подчеркивает, что наши власти стремятся всячески улучшить жизнь граждан, — отметила Сазанова.

Экономист добавила, что в России также могут ввести 13-ю пенсию. Однако, по ее словам, данная инициатива несет больше рисков, таких как дыры в бюджете и юридические коллизии.

В теории, в России могут ввести 13-ю пенсии. Однако необходимо изучить возможности пенсионного фонда, проработать со специалистами этот вопрос, просчитать перспективу и тогда уже принимать взвешенное решение. Но прецеденты есть. 13-я пенсия выплачивается в Италии, Австрии, Польше, Португалии, Венгрии и, после референдума 2024 года, в Швейцарии. Кроме этого, в Италии и Австрии существует также 14-я пенсия, — заключила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в России технически возможно обеспечить ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные предновогодние выплаты. Парламентарий подчеркнул, что для этого потребуются дополнительные средства.