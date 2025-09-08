Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 17:50

Названо главное преимущество ежеквартальной индексации пенсий

Экономист Сазанова: ежеквартальная индексация пенсий сократит рост инфляции

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Ежеквартальная индексация пенсий поможет сократить темпы роста инфляции в России, заявила NEWS.ru доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве России, кандидат экономических наук Светлана Сазанова. По ее словам, регулярный пересмотр выплат — признак социального государства, где власти стремятся улучшить жизнь граждан.

Идея индексировать пенсии четыре раза в год имеет много перспектив и вполне реализуема, потому что сейчас распространяется применение искусственного интеллекта в различного рода статистических измерениях, в обработке документации и информации. Пенсионеры — наиболее страдающие от инфляции на продовольственном рынке экономические субъекты, поэтому реализация данной инициативы позволит поддержать совокупный спрос, а значит, и будет способствовать сокращению темпа инфляции. Проект также подчеркивает, что наши власти стремятся всячески улучшить жизнь граждан, — отметила Сазанова.

Экономист добавила, что в России также могут ввести 13-ю пенсию. Однако, по ее словам, данная инициатива несет больше рисков, таких как дыры в бюджете и юридические коллизии.

В теории, в России могут ввести 13-ю пенсии. Однако необходимо изучить возможности пенсионного фонда, проработать со специалистами этот вопрос, просчитать перспективу и тогда уже принимать взвешенное решение. Но прецеденты есть. 13-я пенсия выплачивается в Италии, Австрии, Польше, Португалии, Венгрии и, после референдума 2024 года, в Швейцарии. Кроме этого, в Италии и Австрии существует также 14-я пенсия, — заключила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в России технически возможно обеспечить ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные предновогодние выплаты. Парламентарий подчеркнул, что для этого потребуются дополнительные средства.

пенсии
выплаты
пенсионеры
экономисты
Россия
инфляция
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии заявили, что политика элит Запада подрывает мир в Европе
Белорусский кроссовер возглавил рейтинг продаж иномарок в России
Сырский стягивает редкую технику к Константиновке с одной целью
Легкомоторный самолет рухнул в российском регионе
В Европе признали геополитические победы Путина
Мерц показал проблемы в работе Всемирной торговой организации
Цыганка получила почти 2,5 млн рублей пособий на несуществующих детей
Шоу «Ты супер!», проблемы с алкоголем, патриотизм: как живет Стас Ярушин
Россиянам назвали самый дорогой регион для отдыха
Врач объяснила, когда можно принимать аспирин без вреда для здоровья
Педофила поймали на «маму»: медик хотел секса с дочерью собеседницы
«На зарплате у Зеленского»: экс-депутат Рады о скандале с подкупом Грэма
В БРИКС раскрыли, каким должен быть мир
Врач раскрыла страшные побочные эффекты аспирина
Суд в Ереване принял новое решение по делу Карапетяна
Плюшевый «Сайлент Хилл» в российском селе попал на видео
Продюсер раскрыл гонорары задержанной с наркотиками Тарасовой
У Лолиты нашли невыплаченные долги по налогам
Россиянам обозначили главную проблему современного общества
Бомжевавший в Москве иностранец умер после возвращения на родину
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.