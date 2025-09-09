Как живут родители 4 отравленных дихлофосом детей, почему отца не посадили

В Красноярском крае суд признал виновным отца, чьи дети погибли в результате отравления дихлофосом. Мужчина получил условное лишение свободы. Он продолжает жить с женой в том же поселке Красная Сопка, где и произошла трагедия. Что с семьей сейчас — в материале NEWS.ru.

Как судили отца за смерть четверых детей в Красноярском крае

Семья с 13-летним сыном и тремя дочками 12, 11 и 6 лет проживала в небольшом поселке Красная Сопка в Красноярском крае. Напомним, в конце сентября 2024 года дети погибли от отравления дихлофосом.

«Отец, пренебрегая изучением размещенной на баллоне инсектицидного средства информации о способе применения и соблюдении мер предосторожности, превысил рассчитанную производителем норму расхода средства в зависимости от площади помещения и обработал домовладения аэрозолем», — сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Компоненты средства попали на продукты, посуду, мебель и постель. По данным ведомства, после этого мужчина, не обратив внимания не рекомендации производителя, пустил детей в обработанное помещение. По словам его жены, через какое-то время после этого один из детей признался, что у него сильно болит голова и живот. «Я дала ему „Смекту“ и таблетки от головы. Ребенок выпил, и мы пошли дальше спать», — делилась с журналистами мать.

На другой день дети были госпитализированы и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались.

«Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — сообщили в ведомстве.

Этот приговор нельзя назвать мягким, отметил в беседе с NEWS.ru правозащитник Михаил Салкин.

«При максимальном наказании по данной статье — четыре года лишения свободы — назначение в виде двух лет — самая обычная практика. Признание вины и раскаяние — основание для смягчения наказания. И чисто по-человечески: куда еще наказывать отца четверых детей, которых от потерял в результате такого происшествия?» — прокомментировал юрист.

Дом семьи Виноградовых в поселке Красная Сопка Фото: t.me/krksledkom

Как отреагировали на смерть четверых детей в селе

Знакомые семьи говорили, что на похоронах детей родители долго не могли отойти от гробов. Родственникам даже пришлось отвести их в сторону, чтобы общую могилу смогли закопать. Проститься с малышами пришли не менее 300 человек, а это более четверти населения всего поселка. Когда гробы стали опускать в землю, плакали даже мужчины.

«Деточки, за что такое горе?» — кричал кто-то из толпы. Мать плакала: «Ангелочки мои!»

По словам знакомых, семья была благополучной. Дети занимались в кружках, были очень ласковые, особенно мальчик.

«Смерть детей — несчастный случай! Они и ремонт в доме делали, старались, но эти дома стоят на болоте, в них плохая вентиляция, тяжело было», — рассказывали соседи.

Как в семье погиб пятый ребенок

Во время смерти детей Виктория находилась на восьмом месяце беременности. Мальчик родился здоровым.

По данным СМИ, ребенку было три месяца, когда вечером 1 февраля женщина покормила его и уложила спать. В три часа ночи она решила проверить малыша и увидела, что он мертв: скончался, захлебнувшись рвотными массами. Через пять дней его похоронили рядом с братьями и сестрами, погибшими от отравления дихлофосом. На могилах поставили общий крест, на который повесили таблички с их именами.

Позже выяснилось, что мать и отец погибших детей привлекались к уголовной ответственности за кражи, их судимости были погашены в 2007 году. Соседи говорят, что супруги алкоголем не злоупотребляли, но были в разводе с 2023 года, продолжая при этом жить вместе.

«Развестись мы решили ради социальных выплат из-за сложной материальной ситуации», — признавался отец семейства Дмитрий.

Красноярский край. Поселок Красная Сопка. Похороны детей, погибших от отравления. 21 сентября стало известно, что в результате отравления в одной семье умерли двое детей в возрасте 6 и 13 лет, утром 22 сентября умерла 11-летняя девочка, на следующий день — четвертый ребенок, девочка в возрасте 12 ле Фото: Дмитрий Мармышев/ТАСС

Как сейчас живут родители погибших от отравления дихлофосом детей

Жительница поселка Красная Сопка Елена заявила корреспонденту NEWS.ru, что очень хорошо знает эту семью, но ничего рассказывать о ней не будет — родители еще не оправились от горя. Другая женщина, Александра, сообщила, что после смерти пятерых детей Дмитрия и Викторию почти перестали видеть на улице в их небольшом селе.

«Говорят, что супруги работают там, где трудились до трагедии — он на хлебопромышленном предприятии, она — в совхозе. У них обычная среднестатистическая семья, каких много. По-прежнему они не замечены в пьянках. Живут и никого не трогают», — призналась их соседка.

Соседка рассказала, что по-прежнему жители Красной Сопки сочувствуют горю. Дети были очень воспитанные, всегда здоровались, после занятий в школе сразу шли домой, не шатались по улице.

«Очень жаль, что дети погибли. Я не верю, что они могли умереть из-за дихлофоса. Я часто пользуюсь дихлофосом и жива до сих пор. Непонятно, что это было на самом деле. Но я не следователь, чтобы версии накидывать. Думаю, Виноградовы еще не оправились от горя. Да и вообще, можно ли от такого оправиться?» — поделилась размышлениями Александра.

Читайте также:

«Не верит в дихлофос»: как живет отец четверых погибших детей, его посадят?

Собрался жениться, просит денег: маньяк Пичушкин зажигает в «Полярной сове»

Выбросил из окна жену и сына: сотрудник ЦБ не сел за убийство, что с ним

Родившей в турецком туалете россиянке грозит срок на родине: сколько дадут

В общей могиле: в Екатеринбурге похоронили двух детей и убившую их мать