09 сентября 2025 в 07:20

Отца отравившихся детей из Красной Сопки признали виновным

Отец отравившихся дихлофосом детей из Красной Сопки получил два года условно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Отец семейства из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, чьи дети погибли в результате отравления дихлофосом, был признан виновным, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

На основании собранных следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательств вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Назаровского района. Судом отцу детей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, — говорится в сообщении.

Отравление красноярской семьи произошло в сентябре 2024 года. Погибшими оказались три девочки в возрасте 12, 11 и шести лет, а также 13-летний мальчик.

Ранее прокуратура Красноярского края в ходе судебных прений потребовала назначить отцу детей условный срок. Представитель надзорного органа обратился к суду с ходатайством о вынесении Дмитрию Виноградову приговора в виде двух лет лишения свободы условно.

Красноярский край
дети
отравления
погибшие
суды
приговоры
