В общей могиле: в Екатеринбурге похоронили двух детей и убившую их мать

В Екатеринбурге похоронили двух детей, погибших от рук своей матери. Мать-убийца упокоилась с ними в одной могиле. Пребывающие в шоковом состоянии родственники неделю не могли забрать тела из морга. Подробности трагедии — в материале NEWS.ru.

Как похоронили мать и ее двоих детей в Екатеринбурге

На Лесном кладбище под Екатеринбургом похоронили 49-летнюю Ляну В. и ее двоих детей — девятилетнего мальчика и трехлетнюю девочку. По данным «КП-Екатеринбург», на их общей могиле установили три деревянных креста, усыпанных венками из белых лилий, роз и красных гвоздик.

«Бабушка долго не могла успокоиться, прийти в себя и организовать похороны», — поделились с журналистами знакомые семьи.

Тела в квартире на улице Бардина обнаружила именно пенсионерка, обеспокоенная тем, что дочь долго не выходит на связь и не отвечает на звонки. Она почувствовала, что произошло страшное, и сообщила в полицию.

«Эта трагедия очень сильно потрясла пожилую женщину», — рассказал один из близких семьи. Тела находились в морге семь дней.

Церемония прощания прошла в доме «Вознесение», она продолжалась около двух часов. На нее пришли коллеги и друзья, они украсили место захоронения шестью венками и цветами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как произошло убийство двух детей в Екатеринбурге

По информации СМИ, Ляна В. ударила маленькую дочь ножом в сердце, перерезала горло сыну, после чего покончила с собой на кухне. Криков или шумов никто из соседей не слышал. В этот момент бабушка находилась в соседней квартире, расположенной буквально за стеной. Вечером дозвониться до дочери она не смогла, никто не открыл ей и под утро.

Встревожившись, 10 августа женщина позвонила в полицию и сказала: «Моя дочь страдает депрессией и, возможно, наломала дров». В квартиру она зашла уже вместе со стражами порядка.

«Перед оперативниками предстала жуткая картина. Убитые малыши лежали на детской кровати, а тело матери находилось на кухне, на полу», — рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По данным СМИ, мальчик с девочкой были аккуратно укрыты одеялами. Рядом с Ляной лежала предсмертная записка с короткой фразой «Нас больше у тебя нет».

Кем была мать погибших в Екатеринбурге детей

Со стороны жизнь Ляны выглядела благополучно. Она работала УЗИ-специалистом в одной из клиник Екатеринбурга. С мужем (он работал психиатром) она развелась два года назад после 20 лет совместной жизни, общих детей у них не было. Первый ребенок, мальчик, появился у нее уже в 40 лет при помощи ЭКО, спустя еще шесть лет родилась девочка. Работники детского сада, куда ходила последняя, рассказали, что Ляна чрезмерно опекала своих детей, но никто из окружающих не замечал признаков беды.

«Ляна очень сильно любила детей, не выпивала. Малыши были всегда чистенькими, ухоженными», — поделились ее знакомые с журналистами.

Они заметили, что обычно Ляна была открытой и общительной, но за несколько месяцев до трагедии многое изменилось. Поначалу женщина стала говорить, что устала от детей, а ее сын стал неуправляем. «Мне приходится бегать по подъезду с дочкой на руках, потому что он угрожает всех зарезать», — жаловалась она в социальных сетях. Соседи вспоминают, что порой мальчик вел себя странно, например кричал на прохожих с балкона.

Сотрудники Следственного комитета России на месте убийства Фото: t.me/sledcom_press

По данным Telegram-канала Mash, Ляна жаловалась на тяжелую послеродовую депрессию, развившуюся после рождения младшей дочки. Она писала: «У сына синдром дефицита внимания. Он не контролирует себя, взрывается, матерится, дерется. Помочь нам некому».

«Этим летом Ляна окончательно замкнулась в себе и перестала с кем-то общаться. Она часто плакала, говорила, что больше не справляется с нагрузкой», — вспоминали местные жители.

Что говорят родственники погибших в Екатеринбурге детей

Женщина оставила записку, где содержались данные о счетах и паролях к ним, указала, где хранятся сбережения, и написала коды от банковских карт. В записке она простилась с близкими и попросила у всех прощения. Родные и коллеги Ляны утверждают, что она предпочитала скрывать от них свои проблемы.

«Если бы мы только знали, какие у нее мысли были, мы бы, конечно, вмешались и вытащили ее из этой ямы, но она ни с кем не делилась», — рассказал один из родственников погибшей.

По информации СУ СК России по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).

«По предварительным данным следствия, женщина совершила убийство своих детей, после чего свела счеты с жизнью», — сказано в сообщении ведомства.

