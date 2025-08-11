Врач зарезала сына и дочь: новые детали трагедии, потрясшей всю Россию

Врача из Екатеринбурга подозревают в убийстве двоих детей. Женщину, ее дочь и сына нашли мертвыми в их квартире. Мать воспитывала несовершеннолетних одна. Большинство пациентов хорошо отзывались о медике. Подробности трагедии — в материале NEWS.ru.

Что известно о гибели женщины и детей в Екатеринбурге

Тела 49-женщины Ляны В. и двоих детей — девятилетнего мальчика и трехлетней девочки — были обнаружены в квартире на улице Бардина в Екатеринбурге 10 августа, сообщили в управлении СК по региону. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних.

«По предварительным данным следствия, женщина совершила убийство своих детей, после чего свела счеты с жизнью», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз. Выясняются причины и условия произошедшего. Ход расследования был поставлен на контроль Центрального аппарата СК РФ.

Какие подробности об убийстве детей в Екатеринбурге выяснили СМИ

По информации СМИ, бабушка детей не могла дозвониться до их матери. Она позвонила в полицию и сообщила, что дочь страдала от депрессии и, возможно, «наломала дров». Женщина зашла в квартиру, где проживали родственники, вместе со стражами порядка.

«Перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина. Убитые малыши лежали на детской кровати, а тело матери находилось на кухне, на полу», — рассказал MSK1.RU начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По данным источника «КП-Екатеринбург», женщина ударила дочь ножом в сердце, а сыну перерезала горло, после чего свела счеты с жизнью.

Газета также пишет, что мать оставила записку, в которой содержались данные о счетах и пароли к картам.

Сотрудники СК России на месте происшествия Фото: t.me/sledcom_sverdlovsk

«Указала, где хранятся сбережения. И написала коды от банковских карт. По словам матери женщины, ранее она не высказывала мыслей о суициде и не представляла опасности для детей», — отметил собеседник издания.

E1.RU отмечает, что в записке женщина простилась с близкими и попросила у всех прощения.

«Для нас это ужасная трагедия. Если бы мы только знали, какие у нее мысли были, мы бы, конечно, вмешались и вытащили ее из этой ямы, но она ни с кем не делилась», — рассказал один из родственников погибшей.

Как жила мать детей, погибших в Екатеринбурге

Ляна В. была УЗИ-специалистом в одной из клиник Екатеринбурга. В карточке, опубликованной на сайте по поиску докторов, отмечается, что ее стаж работы составляет 27 лет. Пациенты хорошо отзывались о медике, однако были исключения.

«Абсолютно пренебрежительное отношение врача к моей маме во время приема. Лежала молча на УЗИ, а у врача было лицо, как будто ее заставили бесплатно сегодня работать», — говорится в одном из отзывов.

Сосед семьи рассказал MSK1.RU, что Ляна была хорошей матерью, которая ухаживала и следила за детьми. «Не пила, ничего такого. Дети были чистенькие всегда. Спокойно жили», — сказал он.

Журналисты также выяснили, что женщина зачала обоих детей с помощью ЭКО, у нее не было супруга. Мальчик родился, когда ей было 40 лет, девочка появилась в 46. Знакомая погибшей рассказала, что Ляна очень сильно любила сына и дочь, но за месяц до трагедии стала жаловаться на проблемы.

«Она говорила, что устала от детей, а сын неуправляемый. Она приходила к моей подруге на процедуры уже на нервах и злая», — отметила знакомая Ляны.

По словам соседей, старший ребенок вел себя странно. Он кричал на прохожих с балкона, не общался со сверстниками и, по мнению некоторых жильцов дома, отставал в развитии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Ляна с бабушкой очень долго в коляске мальчика водили, он уже большенький был, а все в коляске ездил. Было заметно, что у него немножечко есть заболевание, он играл с палками, стучал у соседнего подъезда, но разговаривал нормально», — сказала одна из соседей.

Накануне трагедии местные жители видели мать с детьми во дворе. По их словам, она держалась обособленно. Соседи добавили, что она стала так себя вести с начала лета. «Раньше Ляна была открытая и общительная, а этим летом замкнулась в себе. Отвернется и пойдет. Часто гуляла с мамой», — сказала соседка. Семья считалась благополучной и не состояла на учете в органах соцзащиты.

Бабушка убитых в Екатеринбурге детей жила в соседней квартире

В тот день, когда произошла трагедия, бабушка детей находилась в соседней квартире, расположенной буквально за стеной, пишет Telegram-канал Ural Mash. По его данным, криков или шума никто из соседей, включая мать погибшей женщины, не слышал. Однако под утро пенсионерке никто не открыл дверь.

Ural Mash также отмечает, что Ляна родилась в Ивделе Свердловской области. Она поступила в вуз в Екатеринбурге, где познакомилась с супругом — психиатром, специализирующимся на тревожных и депрессивных расстройствах. Оба обучались на факультете «Лечебное дело». 20 лет назад пара развелась, общих детей у них не было.

По данным канала, Ляна принимала медикаменты. Она писала в соцсетях, что ей приходилось бегать по подъезду с дочкой на руках, потому что сын бил девочку и угрожал всех зарезать.

Уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что родственники семьи получат психологическую помощь.

