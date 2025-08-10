Зарезавшая своих детей екатеринбурженка оставила предсмертную записку

Жительница Екатеринбурга, зарезавшая двух своих детей, оставила предсмертную записку, пишет Regnum со ссылкой на источник. По его данным, она пару лет назад пережила развод.

Тела обнаружила мать убившей дочь и сына. Она сообщила, что долго не могла дозвониться, поэтому пришла проверить, все ли хорошо. Соседи и знакомые описывают женщину как заботливую мать, но при этом замечали, что в последнее время она выглядела подавленной.

Семья имела положительную репутацию и не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Женщина, как отмечается, также не наблюдалась у психиатра.

Убившая своих детей екатеринбурженка работала врачом в частной клинике. Пациенты писали в отзывах, что в последнее время она находилась в угнетенном состоянии и демонстрировала небрежное отношение к людям во время проведения обследований.

