10 августа 2025 в 20:33

Зарезавшая своих детей екатеринбурженка оставила предсмертную записку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Екатеринбурга, зарезавшая двух своих детей, оставила предсмертную записку, пишет Regnum со ссылкой на источник. По его данным, она пару лет назад пережила развод.

Тела обнаружила мать убившей дочь и сына. Она сообщила, что долго не могла дозвониться, поэтому пришла проверить, все ли хорошо. Соседи и знакомые описывают женщину как заботливую мать, но при этом замечали, что в последнее время она выглядела подавленной.

Семья имела положительную репутацию и не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Женщина, как отмечается, также не наблюдалась у психиатра.

Убившая своих детей екатеринбурженка работала врачом в частной клинике. Пациенты писали в отзывах, что в последнее время она находилась в угнетенном состоянии и демонстрировала небрежное отношение к людям во время проведения обследований.

Ранее петербурженка зарезала собственную 76-летнюю мать во время пьяной ссоры. Женщина нанесла пенсионерке многочисленные удары ножом, пострадавшая умерла на месте происшествия. Приехавшие на место полицейские задержали пьяную 54-летнюю подозреваемую и изъяли несколько ножей.

матери
убийства
дети
Екатеринбург
