Петербурженка зарезала мать во время совместной попойки

Петербурженка зарезала собственную 76-летнюю мать во время пьяной ссоры, передает канал 78. Конфликт разгорелся около трех часов ночи.

Женщина нанесла пенсионерке многочисленные удары ножом, пострадавшая умерла на месте происшествия. Приехавшие на место полицейские задержали пьяную 54-летнюю подозреваемую и изъяли несколько ножей. Отмечается, что зарезавшая мать женщина уже была судима за кражи и наркотики. После инцидента следственные органы завели уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее жительница Петербурга зарезала своего сына и затем покончила с собой. По предварительным данным следствия, в квартире одного из домов на улице Гаккелевской она нанесла ножевые ранения своему малолетнему ребенку.

Также задержанный за педофилию петербуржец признался в трех новых случаях насилия над детьми. 50-летнего мужчину в мае 2023 года задержали за надругательства над несовершеннолетними, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями детей, а также их использование для изготовления порнографических материалов.