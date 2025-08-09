Петербурженка убила своего сына, а затем себя

Жительница Петербурга зарезала своего сына и затем покончила с собой, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу. По предварительным данным следствия, в квартире одного из домов на улице Гаккелевской она нанесла ножевые ранения своему малолетнему ребенку.

После этого она совершила самоубийство. Оба скончались на месте происшествия, уточняют в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщает городской главк Следственного комитета. Следственные действия продолжаются.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга заявила, что поставила ход и результаты расследования на контроль. Кроме того, прокуратура проводит проверку причин и условий, способствовавших совершению преступления.

