Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 02:39

Петербурженка убила своего сына, а затем себя

Петербурженка зарезала маленького сына и покончила с собой

Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет Российской Федерации Фото: sledcom.ru

Жительница Петербурга зарезала своего сына и затем покончила с собой, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу. По предварительным данным следствия, в квартире одного из домов на улице Гаккелевской она нанесла ножевые ранения своему малолетнему ребенку.

После этого она совершила самоубийство. Оба скончались на месте происшествия, уточняют в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщает городской главк Следственного комитета. Следственные действия продолжаются.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга заявила, что поставила ход и результаты расследования на контроль. Кроме того, прокуратура проводит проверку причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Ранее 20-летняя жительница Санкт-Петербурга спустя пять лет решила обратиться в правоохранительные органы с заявлением о сексуальных домогательствах со стороны отчима. Первый раз насилие произошло, когда жертве было всего лишь 16 лет. Девушка боялась обратиться в полицию.

До этого в Санкт-Петербурге был задержан 37-летний руководитель отдела металлотрейдинговой компании по подозрению в сексуальном насилии над 17-летней падчерицей. С заявлением в правоохранительные органы обратилась супруга подозреваемого. Она рассказала, что муж систематически совершал противоправные действия в отношении ее несовершеннолетней дочери.

Cанкт-Петербург
ножи
происшествия
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные взяли в «мешок» отряд ВСУ под Волчанском
Марочко заявил, что ВСУ пытались пробраться в Курскую область по реке
«Я сказал, он делает»: Трамп высказался о Зеленском и переговорах
Военнблогер рассказал о планах ВСУ снова зайти в Курскую область
Стало известно, что обсудит Трамп с Путиным на Аляске
Алиев и Пашинян захотели выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Зеленский неожиданным образом отреагировал на встречу Путина и Трампа
Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростове-на-Дону
Петербурженка убила своего сына, а затем себя
Встреча Трампа, Алиева и Пашиняна: чем завершилась, что подписали, итоги
Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС
Россия запросила у Минздрава Турции информацию об отравлении россиян
США могли выдворить Овечкина и игроков НХЛ в 2024 году
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 августа, наконец-то облегчение
Посол Украины озвучил мысли по поводу территориальных уступок России
Стрелок устроил пальбу на территории университета
Лопес, Киркоров, Лазарев: кого из звезд не пускали в элитные места
Ушаков назвал место, где может пройти встреча Путина и Трампа после Аляски
«Важный саммит»: Ушаков подтвердил встречу Путина и Трампа на Аляске
Хуситы ударили дронами по объектам в Израиле
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.