08 августа 2025 в 12:00

В Петербурге задержанный педофил оказался серийным насильником

Задержанный за педофилию петербуржец признался в трех новых преступлениях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга, два года находящийся под стражей по подозрению в педофилии, признался в трех новых случаях насилия над детьми, сообщает «МК в Питере». По данным издания, 50-летнего мужчину в мае 2023 года задержали за надругательства над несовершеннолетними, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями детей, а также их использование для изготовления порнографических материалов.

На допросе подозреваемый сообщил, что в 2022 году через соцсети познакомился с детьми в возрасте 10 лет. В этом гону он трижды совершал насильственные действия сексуального характера против троих несовершеннолетних. Возбуждено новое уголовное дело.

Ранее 20-летняя жительница Санкт-Петербурга спустя пять лет решила обратиться в правоохранительные органы с заявлением о сексуальных домогательствах со стороны отчима. Первый раз насилие произошло, когда жертве было всего лишь 16 лет. Девушка боялась обратиться в правоохранительные органы.

До этого в Санкт-Петербурге был задержан 37-летний руководитель отдела металлотрейдинговой компании по подозрению в сексуальном насилии над 17-летней падчерицей. С заявлением в правоохранительные органы обратилась супруга подозреваемого. Она рассказала, что муж систематически совершал противоправные действия в отношении ее несовершеннолетней дочери.

