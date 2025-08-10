Зарезавшая собственных детей мать могла страдать от депрессии

Жительница Екатеринбурга, которая лишила жизни своих детей, страдала от депрессии, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, мать женщины опасалась, что та может «наломать дров».

Трагедия произошла утром 10 августа в квартире жилого дома на улице Бардина, где проживала семья. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, на месте убийства работают правоохранительные органы.

По предварительным данным, убитым детям было три и девять лет. Их мать работала врачом в расположенной неподалеку частной клинике. В отзывах пациентов отмечалось, что в последнее время она находилась в угнетенном состоянии и демонстрировала небрежное отношение к людям на приемах.

Ранее в Амурской области местной жительнице отрезали грудь, вырезали внутренние органы и зашили рот. По подозрению в убийстве был задержан 52-летний сосед женщины. Мужчину заметили, когда он пытался избавиться от тела после совместного распития алкогольных напитков с жертвой. Возбуждено уголовное дело.