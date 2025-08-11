Труп нашли на берегу: в тихом российском городе объявился маньяк-убийца

На минувшей неделе Нижегородскую область потрясло жестокое убийство местной жительницы. Сотрудница департамента соцзащиты в Дзержинске, которая в свободное от основной работы время преподавала танец живота и другие хореографические направления, была найдена мертвой у берега водоема. Убийца до сих пор на свободе. NEWS.ru рассказывает подробности этого дела.

Труп лежал у берега

48-летнюю Наталью Анисимову изнасиловали, а потом убили в городе Дзержинске Нижегородской области. Тревогу забили близкие, когда женщина не вернулась с променада на велосипеде. Женщина обычно каталась в лесу.

Через некоторое время труп Натальи обнаружили на берегу реки Воложка. На теле нашли признаки избиения, сексуального насилия и удушения. Первыми публично о смерти женщины сообщили в соцсети женского фитнес-клуба «Ламбада», где женщина вела занятия. В пятницу состоялись похороны.

«Уважаемые посетители нашего фитнес-клуба, при трагических обстоятельствах ушла из жизни наша коллега Наталья Анисимова. Прощание с Натальей будет проходить в ритуальном зале на Терешковой, 14б, 8 августа с 10:00 до 12:00. Соболезнуем родственникам, Наталья была добрым, светлым, отзывчивым человеком», — говорилось в сообщении от администрации клуба.

Клиентки клуба не верили в произошедшее и тоже отмечали в комментариях добрый характер Натальи.

«Бедная женщина, что перенесла перед кончиной... Будьте прокляты, твари, что унесли жизнь такого человека», — написала в комментариях к публикации Ирина Иринина.

Бастрыкин обратил внимание

Делом заинтересовались в главном управлении Следственного комитета. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от местного управления предоставить доклад о расследовании. Тем не менее по сей день нет информации о задержании преступника.

«Следственными органами СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Нижегородской области Ахметшину А. С. представить доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования уголовного дела», — сообщили в информационном центре СКР.

«Город у нас тихий»

Местная жительница Светлана отметила, что ранее местность, где произошло нападение на женщину, не отличалась криминальными случаями. Здесь никого не грабили и не насиловали. Теперь же до момента поимки преступника появляться в лесополосе страшно.

«Я очень часто ездила там на велосипеде, столько людей разных встречала, но чтоб кто-то приставал, угрожал… Такого никогда не было. И сам город у нас тихий. Убийство Натальи стало шоком. Сейчас многие откажутся от прогулок в роще. Я точно до конца следствия, пока не поймают убийцу, туда побоюсь ходить», — поделилась с aif.ru Светлана.

