«Мама меня убьет»: жертва отчима-педофила 18 лет молчала о насилии

Девушка Юлия Кулешова рассказала, как с дошкольного возраста и до 12 лет терпела сексуальное насилие со стороны отчима. Лишь спустя 18 лет она решилась прервать молчание. NEWS.ru рассказывает историю девушки.

Как тяжело без женщины

Юлия рассказывает, что впервые отчим надругался над ней, когда мама была вынуждена уехать в Сибирь на похороны бабушки. Там ей пришлось задержаться на целый месяц.

«Никогда раньше мама не уезжала так далеко и надолго. Было неясно, когда она вернется, приходили лишь редкие телеграммы „Приеду позже“. Когда?! Все это время я была с отчимом. Все мои бантики в детском саду теперь были кривые, платья — с пятнами, и колготки вечно сползали», — рассказывает Юлия.

Когда в этот период Юлю пришла навестить бабушка — мать родного отца — отчим начал откровенничать перед ней, что слишком тяжело без женщины долгое время. Вскоре мужчина впервые распустил руки.

«В одну из ночей в тот месяц он раздел меня, притащил в свою постель», — рассказывает девушка в проекте фонда «Тебе поверят».

«Мерзкая и плохая»

После надругательства мужчина потребовал от девочки, чтобы она молчала о произошедшем. Он заверял падчерицу, что если мама узнает об этом, девочку выгонят из дома.

«Взрослый, имеющий надо мной абсолютную власть, говорит что-то делать, и я, как обычно, это делаю. Я чувствовала, что происходит ужасное и стыдное. Он сказал, что я должна молчать, иначе мама убьет меня за то, какая я мерзкая и плохая. И точно выгонит из дома, и они прекрасно будут жить вдвоем. Конечно, я поверила», — говорит Юлия.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Девушка говорит, что когда мать вернулась, уже было слишком поздно. Ее воля была раздавлена и она не могла попросить о помощи.

«С тех пор вечерами он сажал меня на колени, показывал [фильмы для взрослых], солидно обсуждая происходящее. <...> А ночью снова приходил, трогал меня везде. <...> Мы жили в одной комнате в коммуналке», — вспоминает девушка.

Все это продолжалось до 12 лет, пока в отношениях между отчимом и мамой Юли не наступил разлад. Они разошлись, но девочка продолжала молчать еще 18 лет.

В 30 лет она все-таки решилась рассказать об этой тайне племяннице своего бывшего отчима.

«Меня прошиб холодный пот: у нее же сейчас маленькая дочка! Наверняка мой отчим, ее дядя, приходит к ним в гости. Как же я буду виновата, если с ней произойдет то же самое! Это заставило меня связаться с сестрой. <...> Я хотела бы встретиться с ней лично, но, когда начинала говорить, плакала навзрыд со второго слова. Я написала ей сообщение и в слезах, дрожа, отправила. Она сразу ответила, что прочитала и шокирована. Наконец я почувствовала, что мне поверили. Это была моя реабилитация», — признается Юлия.

«Глядя матери в глаза, он сказал, что я лгу»

При этом, когда Юлия решилась рассказать об отчиме своей маме, та сначала разозлилась и начала обвинять дочку в клевете. Но после встала на колени и начала просить прощения.

«Позже мама раздобыла его телефон и договорилась о встрече. Глядя ей прямо в глаза, он спокойно сказал, что я лгу», — говорит Юлия.

Девушка признается, что мечтала отомстить отчиму как можно более жестоко, но сейчас это желание в ней угасло.

«Всю жизнь я мечтала, чтобы кто-нибудь наказал его. Чтобы прилетел волшебник на голубом вертолете и кастрировал его. Чтобы его разорвали собаки. <...> Сейчас злости осталось немного. После множества практик я не смирилась, нет, а приняла, что пережила этот опыт. В мире столько разных бед, каждому что-то тяжелое достанется, а мне — вот это», — заключает Юлия.

