Пока родителей нет: педофил трижды изнасиловал школьника и сел на 15 лет

Суд отправил в колонию мужчину, растлившего ребенка, с которым познакомился в популярной онлайн-игре Roblox. NEWS.ru рассказывает подробности этого уголовного дела.

Дядя напросился в гости

Екатеринбуржца Александра Трофимова отправили в колонию строгого режима на 15 лет за то, что он надругался над подростком младше 14 лет. Мужчина познакомился с ребенком в онлайн-игре Roblox, пригласил погулять около местного торгового центра и напросился в гости, пока у мальчика не было родителей дома.

«Как установил суд, Трофимов познакомился с подростком, не достигшим 14 лет, в компьютерной игре. Они обменялись телефонами, между ними завязалась переписка. Во время встречи Трофимов напросился к потерпевшему домой, когда там не было родителей. В ходе рассмотрения дела злоумышленник свою вину не признал. Однако суд пришел к выводу о том, что обвинение обоснованно и подтверждено совокупностью собранных доказательств по делу», — рассказали в пресс-службе суда.

Распространял видео в Сети

Мужчине инкриминировали статью о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. Всего в деле числится три эпизода.

Также в пресс-релизе указана статья о незаконном изготовлении и распространении порнографии. Не уточняется, снимал ли мужчина насилие над мальчиком на видео или же распространял контент, созданный третьими лицами.

Мать пострадавшего узнала о страшном преступлении мужчины из переписки сына. Портал E1.RU сообщал со ссылкой на свой источник, что ребенок учится в коррекционной школе.

«Ты — причина, по которой я окажусь за решеткой»

Ранее NEWS.ru рассказывал, как в США активисты разоблачили одного из онлайн-разработчиков, который растлевал детей в игре Roblox.

Цифровая песочница Roblox — наиболее популярная среди детей игра. Не менее половины пользователей приложения — дети младше 13 лет. При этом ежедневно онлайн-платформу посещают 80 млн людей со всего мира, в том числе и из России. Ожидаемо, что эта игра привлекла к себе внимание педофилов. Одним из них оказался 28-летний Джейдон Шедлетски.

Впервые его репутация попала под удар, когда один из пользователей опубликовал скриншоты переписки Шедлетски с 12-летней девочкой, с которой познакомился на площадке Roblox.

«Тебе 12, и я предполагаю, что ты немного скромная по своему воспитанию, но скоро я развращу тебя так, как ты и не мечтала. Словами не описать, что я хочу с тобой сделать. Ты — причина, по которой я окажусь за решеткой», — писал Шедлетски.

Когда компания Roblox Corp. узнала об этих сообщениях, она заблокировала учетную запись мужчины. При этом сам Шедлетски хвастался, что скандал утроил его доход. Попытки разоблачить его продолжались до весны 2022 года. Именно тогда мужчина исчез из интернета.

Геймеры предполагали, что он покончил с собой. Но несколько месяцев спустя один из игроков сообщил в своем блоге: «Его наконец-то арестовали».

