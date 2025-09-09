Глава МИД России Сергей Лавров назвал высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта самозванцем. Во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, транслировавшейся на сайте ведомства, он отметил, что Шмидт олицетворяет «политику Запада по осуществлению цветных революций».

Самозванец Шмидт, которого Совет Безопасности ООН не назначал. Любой не назначенный Советом Безопасности, называющий себя высоким представителем, не является кем бы то ни было обладающим какими бы то ни было полномочиями, — отметил Лавров.

Министр также обратил внимание, что Шмидт пользуется своим положением и оказывает давление с помощью уголовной системы на всех несогласных. По его мнению, представитель международного сообщества в БиГ — это показательный пример того, как западные страны готовят государственные перевороты.

Ранее Додик заявил, что обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой содействовать через ООН закрытию аппарата высокого представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. По его словам, структура, которая должна была просуществовать лишь один год, осталась на 30 лет.