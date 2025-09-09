Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 15:54

Лавров назвал Шмидта самозванцем, который олицетворяет политику Запада

Глава МИД России Сергей Лавров Глава МИД России Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров назвал высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта самозванцем. Во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, транслировавшейся на сайте ведомства, он отметил, что Шмидт олицетворяет «политику Запада по осуществлению цветных революций».

Самозванец Шмидт, которого Совет Безопасности ООН не назначал. Любой не назначенный Советом Безопасности, называющий себя высоким представителем, не является кем бы то ни было обладающим какими бы то ни было полномочиями, — отметил Лавров.

Министр также обратил внимание, что Шмидт пользуется своим положением и оказывает давление с помощью уголовной системы на всех несогласных. По его мнению, представитель международного сообщества в БиГ — это показательный пример того, как западные страны готовят государственные перевороты.

Ранее Додик заявил, что обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой содействовать через ООН закрытию аппарата высокого представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. По его словам, структура, которая должна была просуществовать лишь один год, осталась на 30 лет.

Россия
МИД России
Сергей Лавров
Босния и Герцеговина
Республика Сербская
Милорад Додик
