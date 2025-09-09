В Верховной раде потребовали раскрыть детали договора с США о недрах Депутат Дубинский подал в суд иск о раскрытии деталей договора с США о недрах

Депутат Верховной рады Александр Дубинский подал иск в Верховный суд Украины с требованием обязать кабинет министров раскрыть секретные приложения к соглашению с США о недрах, говорится в Telegram-канале политика. По его словам, дело по иску пока не открыто.

Направил в Верховный суд исковое требование, суть которого — обязать кабмин раскрыть секретные приложения к договору о минералах между Украиной и США, — написал Дубинский.

Кабмин Украины 1 мая обнародовал текст соглашения о недрах, подписанного с США. Часть парламентариев раскритиковали условия договора, отметив, что он не предусматривает гарантий безопасности и ограничивает экономический суверенитет Киева. При этом в документе упоминаются два приложения, которые так и не были представлены Раде. Несмотря на это, 8 мая соглашение было ратифицировано парламентом, а 12 мая его утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее США предложили Украине сделку на $100 млрд (более 8,1 трлн рублей), по которой Киев сможет закупать американское оружие в обмен на передачу прав интеллектуальной собственности на свои военные технологии. Координацией взаимодействия в Пентагоне занимался генерал Дэн Кейн. Кроме того, обсуждались вопросы сдерживания и обучения специалистов.