Боксер Дрозд: если бы не спорт, то пошел бы в криминал

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд в разговоре с NEWS.ru рассказал, чем бы он занимался, если бы не спорт. Среди вариантов оказались шахта, предприятие и криминал.

Если не спорт, то я бы скорее всего пошел работать на шахту или на какое-то предприятие. Может быть, пошел бы в криминал. Все остальные виды спорта я перепробовал, и уже было не сильно интересно. В детстве я занимался лыжами, хоккеем, легкой атлетикой. Хоккей мне до сих пор очень нравится, стою на коньках. Люблю настольный теннис, волейбол и полюбил гольф. Гольф — крутая тема! Очень сильно меня захватило, — сказал Дрозд.

Ранее он назвал условие для возвращения на ринг. По словам боксера, это практически невозможно, но если это будет «разовая история», то за 200–300 миллионов рублей «можно было бы подумать».

До этого он рассказал, как победить абсолютного чемпиона мира Александра Усика с Украины. Он считает, что для этого нужна «просто драка». Дрозд отказался считать Усика лучшим тяжеловесом в истории. Боксер назвал ряд фамилий, кому бы украинец проиграл.