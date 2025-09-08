Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 09:00

«200–300 миллионов»: боксер Дрозд назвал условие для возвращения на ринг

Боксер Дрозд подумал бы над возвращением на ринг за 200–300 миллионов рублей

Григорий Дрозд Григорий Дрозд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд в разговоре с NEWS.ru назвал условие для возвращения на ринг. По его словам, это практически невозможно, но если это будет «разовая история», то за 200–300 миллионов рублей «можно было бы подумать».

Нет условий, при которых я бы вернулся в ринг. Если это будет разовая история, 200–300 миллионов рублей, возможно, я бы мог подумать и попробовать построить свой график, но в целом это практически невозможно. Нет ничего, что заставит меня снова тренироваться, — заявил Дрозд.

Также он рассказал, как победить абсолютного чемпиона мира Александра Усика с Украины. Он считает, что для этого нужна «просто драка». Дрозд отказался считать Усика лучшим тяжеловесом в истории. Боксер назвал ряд фамилий, кому бы украинец проиграл.

Ранее сообщалось, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе 59-летний Майк Тайсон проведет бой с 48-летним экс-чемпионом мира во второй полулегкой, легкой, первой полусредней, полусредней и первой средней весовых категориях Флойдом Мейвезером. Поединок запланирован на 2026 год.

боксеры
рсосийские спортсмены
деньги
карьера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хакеры узнали детали экстренной мобилизации на Украине
Самые вкусные соленые грибы: готовим грузди на зиму по-сибирски
Число фигурантов по делу генерала Кириллова увеличилось
Манник «Три стакана» — замена шарлотке: проще любого пирога!
«Мы будем рады»: Зеленский высказался о встрече с Путиным
«Отрезвляющий душ»: число желающих отправить войска на Украину поубавилось
«200–300 миллионов»: боксер Дрозд назвал условие для возвращения на ринг
SHOT: Лада Дэнс задолжала более 500 тыс. рублей за «коммуналку»
Россиянам рассказали, как защитить свои данные в Telegram
Тысячи компаний получили предостережения из-за роста цен на базовые товары
В Петербурге 15-летнюю девушку заманили в отель и убили
Венесуэла мобилизует более 20 тысяч солдат из-за военной активности США
На Кубани запретили съемку БПЛА и работы ПВО
Появились кадры задержания сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга террориста
«Увидел в Сумах»: пленный гранатометчик ВСУ признался в неумении стрелять
Останки гигантского существа выбросило на популярный пляж
В Соцфонде рассказали, когда больничный лист не оплачивается
«Пенсионные» отряды ВСУ, расстрелы бойцов: новости СВО на утро 8 сентября
Российский боксер отказался считать Усика лучшим тяжеловесом в истории
Правоохранители проведут следственные действия с Ивановым по делу о взятках
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.