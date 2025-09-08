«200–300 миллионов»: боксер Дрозд назвал условие для возвращения на ринг Боксер Дрозд подумал бы над возвращением на ринг за 200–300 миллионов рублей

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд в разговоре с NEWS.ru назвал условие для возвращения на ринг. По его словам, это практически невозможно, но если это будет «разовая история», то за 200–300 миллионов рублей «можно было бы подумать».

Нет условий, при которых я бы вернулся в ринг. Если это будет разовая история, 200–300 миллионов рублей, возможно, я бы мог подумать и попробовать построить свой график, но в целом это практически невозможно. Нет ничего, что заставит меня снова тренироваться, — заявил Дрозд.

Также он рассказал, как победить абсолютного чемпиона мира Александра Усика с Украины. Он считает, что для этого нужна «просто драка». Дрозд отказался считать Усика лучшим тяжеловесом в истории. Боксер назвал ряд фамилий, кому бы украинец проиграл.

Ранее сообщалось, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе 59-летний Майк Тайсон проведет бой с 48-летним экс-чемпионом мира во второй полулегкой, легкой, первой полусредней, полусредней и первой средней весовых категориях Флойдом Мейвезером. Поединок запланирован на 2026 год.